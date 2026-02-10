Universidad de Chile vivirá horas de tensión esta noche cuando se reúna el Tribunal de Disciplina, donde puede conocer castigos por el compartimiento de sus hinchas, además por Juan Martín Lucero.

Según han detallado, el delantero argentino incurrió en una falta para el reglamento de la ANFP, luego de conversar con los medios de comunicación una vez que fue expulsado.

Por lo mismo, el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, entregó detalles de lo que arriesga el refuerzo de la U, que sólo estuvo 20 minutos en la cancha ante Audax Italiano.

“Está citado de manera telemática y dar sus descargos por la denuncia de la gerencia de ligas por hablar tras ser expulsado. Seguramente dirá que hay un desconocimiento, que no sabía, que la prensa lo llamó y habló”, comentó el periodista.

Juan Martín Lucero fue expulsado en su estreno en la U.

¿Qué castigo puede recibir Lucero en la U?

Juan Martín Lucero vivirá su primer cara a cara con el Tribunal de Disciplina en el retorno al fútbol chileno, con su regreso como refuerzo de la U, que comenzó de la peor forma.

En ese sentido, detallan lo que arriesga por esta denuncia: “En el artículo 51 de las bases está prohibido para el cuerpo técnico y los integrantes del plantel para no hablar en zona de prensa si fueron expulsados”.

“Arriesga un partido de suspensión y acá yo hablo del perdonazo, porque de acuerdo a sus argumentos, puede ser un partido de suspensión o queda en nada por desconocimiento”, finalizó.

