El castigo de parte del Tribunal de Disciplina en contra de Universidad de Chile ha encendido el debate, luego de los graves hechos de violencia vividos en el Estadio Nacional.

Esto ocurrió en la primera fecha de la Liga de Primera 2026, en el empate sin goles ante Audax Italiano, donde la barra de la U inició una protesta en el sector sur que terminó con la galería desalojada.

Si bien hubo desordenes y hasta un foco de incendio, desde Azul Azul defendieron su plan de seguridad, teniendo en cuenta que ya estaba avisada la acción que harían los barristas.

Por lo mismo, esto fue clave a la hora del Tribunal para dictar sentencia, donde los azules tendrán un castigo menor al pensado por todo el fútbol chileno.

La U ha logrado detectar a los barristas que provocaron incidentes. Foto: Luis Quinteros/Photosport

¿Qué salvó a la U de un castigo mayor?

Universidad de Chile tendrá que cerrar la galería sur para el duelo contra Deportes Limache, mientras que para los dos siguientes partidos, ese sector del recinto sólo estará para mujeres, niños y gente de la tercera edad.

Un castigo considerado menor, pero que tuvo una explicación de parte del Tribunal de Disciplina, quienes valoraron la acción de parte de la dirigencia de la U en tomar medidas antes y después de los hechos.

“La circunstancia que no existió invasión al campo de juego, que el partido no fue suspendido, la toma de medidas que permitieron individualizar a un buen número de participantes en los hechos con las consecuentes medidas administrativas y judiciales adoptados en contra de los ellos, la correcta y oportuna intervención de los integrantes de la Seguridad Privada y el comportamiento de todo el resto del público que no participó en los hechos de violencia”, explicaron.