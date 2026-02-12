Universidad de Chile ha tenido un complejo inicio de la Liga de Primera 2026, donde en dos partidos no ha logrado triunfos, lo que marca las críticas al técnico Francisco Meneghini.

Pero estas también han llegado a los jugadores, que se han visto con bajos rendimientos, incluso sumando a los refuerzos que arribaron para la presente temporada.

Pero hay un jugador que incluso no ha sumado ni minutos en su regreso a la U, quien venía con el cartel de un buen año en Unión Española: el venezolano Bianneider Tamayo.

“Me dijeron que no habían quedado contento con la vuelta de Tamayo. Físicamente no volvió bien de las vacaciones”, destacaron.

Bianneider Tamayo volvió de préstamo con Unión Española. Foto: Javier Salvo/Photosport

Tamayo llegó un peldaño más abajo en la U

Fue en el programa “La Magia Azul” donde se contaron detalles de la situación que vive Bianneider Tamayo en su regreso a Universidad de Chile, una vez que sumó minutos en Unión Española en 2025.

“No llegó apto para la competencia y estaba en Venezuela cuando ocurrió lo de Maduro. Quedó atrapado en Caracas, tuvo que salir por Colombia, una larga travesía”, explicaron.

Esto se sumó a que no pudo comenzar la pretemporada el primer día con sus compañeros, por los problemas que enfrenta su país, lo que también le quitó respaldo.

“No se presentó el día que llegaron sus compañeros, él se sumó después”, precisaron en la explicación.

