Luego de la derrota que sufrió Colo Colo ante Deportes Limache, Fernando Ortiz realizó varias modificaciones. No sólo de jugadores: también de estilo. De hecho, dispuso de una alineación con dos centrodelanteros en la victoria alba sobre Everton de Viña del Mar.

Para el duelo ante los Ruleteros, el Tano Ortiz escogió la dupla conformada por los argentinos Javier Correa y Maximiliano Romero desde el comienzo. Y según Tomás Alarcón, quien también fue estelar ante los Oro y Cielo, fue una movida táctica que sirvió.

“Con Limache habíamos trabajado una presión y los goles tan temprano nos cambiaron el sistema. Eso obviamente repercute dentro del trabajo de la semana. Pero lo hemos conversado bastante”, reconoció Alarcón, quien ante el cuadro viñamarino fue reemplazado por Álvaro Madrid.

Tomás Alarcón en acción ante los Ruleteros en el Monumental. (Andres Pina/Photosport).

“Al perder el balón hacemos un movimiento donde nos sentimos mucho más cómodos los volantes. Al tener dos delanteros, los laterales rivales siempre quedaban solos”, detectó el mediocampista surgido en las inferiores de O’Higgins, quien vive su segunda temporada en Pedrero.

Una materia que se ha charlado en profundidad en Macul. “Con el trabajo que hemos hecho, conversando con cada compañero en cada posición, nos ha servido mucho para poder coordinar eso”, reconoció el ex jugador del Cádiz y el Zaragoza en España.

Publicidad

Publicidad

Fernando Ortiz alineó a Maxi Romero junto a Javier Correa ante los Ruleteros. (Andres Pina/Photosport).

ver también Mercado de fichajes: Colo Colo se mete en la pelea y puede robarle un jugador a la UC

Tomás Alarcón confía en Fernando Ortiz y en el plantel de Colo Colo

Para Tomás Alarcón, no es tan claro que el plantel de Colo Colo necesite sí o sí más refuerzos, aunque en la directiva tratan de darle en el gusto al Tano Ortiz con un extremo derecho más. “Estamos súper bien armados”, admitió el rancagüino en la sala de prensa del estadio Monumental.

“Todos tenemos un compañero atrás que trata de ser titular y tiene la misma calidad que el que está jugando. Siento que estamos muy bien”, insistió el mediocampista, quien tomó la vacante dejada por Esteban Pavez en el eje del mediocampo.

Publicidad

Publicidad

Tomás Alarcón en acción ante Deportes Limache. (Andres Pina/Photosport).

Aunque de todas maneras dejó abierta la puerta del Monumental. “Si viene un jugador nuevo a sumar y quiere aportar, bienvenido sea. Nos sirve a todos para darle más calidad y competencia al equipo. Si no llega alguien, estamos súper bien”, sentenció Tomi Alarcón, quien ya mira fijamente a Unión La Calera.

ver también Recién reforzó a La Calera, ha sido figura y quiere sorprender a Colo Colo: “Es la oportunidad de dar el golpe”

¿Cuándo juega Colo Colo vs Unión La Calera en la fecha 3?

Colo Colo recibirá a Unión La Calera el domingo 15 de febrero a contar de las 20:30 horas en el estadio Monumental. El partido será arbitrado por Fernando Véjar.

Publicidad

Publicidad

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo suma un triunfo y una derrota al cabo de dos fechas en la Liga de Primera 2026 y así está ubicado en la tabla.