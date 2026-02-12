La tercera fecha de la Liga de Primera está ad portas de iniciarse y Colo Colo aún no cierra su plantel, porque el cuadro albo sigue buscando fichajes en el mercado.

En Blanco y Negro son conscientes de que le faltan jugadores, sobre todo en ataque, es por ello que están mirando opciones para reforzar al equipo albo con un puntero derecho y un volante de salida.

Las opciones se le van agotando a Colo Colo, debido a que el próximo jueves cierra el libro de pases y tiene que contratar a jugadores que militan en el extranjero o están libres, puesto que la mayoría de los locales ya debutaron en el torneo nacional.

¿Se lo roba a la UC? Sergio Santos aparece como opción en Colo Colo

Colo Colo quiere un delantero y uno que está libre es el brasileño Sergio Santos, quien está en la carpeta de Daniel Morón, gerente deportivo de ByN, como opción.

“Jugó en Audax Italiano, está en Chile, lleva trabajando cerca de un mes y medio en el equipo del Sifup, es brasileño… Sergio Santos, de 31 años, que está en Chile y está libre, aparece en el horizonte de Colo Colo“, dijo Cristian Alvarado en radio ADN.

“No digo que vaya a llegar, pero es un nombre que está ahí, en la gerencia deportiva que encabeza José Daniel Morón”, agregó el reportero que vive entre tomates y huevos.

Sergio Santos jugando en la MLS. (Photo by Alex Slitz/Getty Images)

Sergio Santos está en Chile y tenía avanzadas conversaciones para llegar a Universidad Católica, debido a que los cruzados también buscan un delantero con el perfil del zurdo brasileño.

Colo Colo se mete en la pelea por Sergi Santos y hay que esperar si el jugador llega el Monumental, al Claro Arena o simplemente sigue entrenando como futbolista libre en el Sifup.

