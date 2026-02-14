Tras unas larguísima y tediosa teleserie por fin se resolvió la salida de Cristián Zavalva en Colo Colo. Pese que en su momento hubo diferencia por las mala comunicación entre ambas partes, finalmente el delantero regresará mediante un nuevo préstamo a Coquimbo Unido.

Con 27 años en cuerpo Zavala regresó bien de mala gana al Cacique tras consagrarse campeón con los piratas hace solo unos meses. Si a eso le sumamos el pésimo penal que lanzó ante Peñarol en la pretemporada, que terminó en una grave lesión en su rodilla, su situación en el Popular era bastante compleja.

Por suerte luego de semanas de negociación el atacante jugará por toda la temporada 2026 en Coquimbo Unido, donde tiene como gran desafío el jugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores con el barbón.

Zavala vuelve a Coquimbo

A través de sus redes sociales el cuadro pirata oficializó el retorno del jugador, publicando que “¡ZAVALA CAMPEÓN REGRESA A CASA! El SUPERCAMPEÓN confirma el retorno de Cristián Zavala para la travesía INTERNACIONAL del BARBÓN”.

“Un esperado reencuentro con su casa para defender con orgullo la camiseta del SUPERCAMPEÓN, con la Fuerza y Coraje que distinguen a Coquimbo Unido. ¡Bienvenido nuevamente a bordo, Cristian! ¡Vamos juntos por más historia en AMARILLO Y NEGRO!”, escribieron.

Hay que destacar que para hacer realidad esta nueva cesión Colo Colo extendió por un año más el contrato de Zavala. Ahora finalizará en diciembre del 2027, teniendo bastante tiempo para sacar algo de dinero mediante una venta si el atacante logra destacar en Coquimbo.

Los números de Cristián Zavala en Coquimbo Unido

En la segunda mitad del 2025 el atacante de 26 años disputó un total de 13 partidos, donde se matriculó con dos goles y dio cuatro asistencias en 1060 minutos de acción.