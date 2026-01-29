Colo Colo se dio una insólita y larga vuelta para quedar donde mismo con Cristián Zavala. Pese a que un principio se habló que se iba a quedar para ser parte del plantel 2026, lo cierto es que el delantero pudo cumplir con su deseo de salir otra vez a préstamo a Coquimbo Unido.

La situación es a lo menos extraña, sobre todo si consideramos que lo hará lesionado tras el ya viral penal que lanzó en la definición ante Peñarol en la Serie Río de La Plata.

Uno que analizó el terrible manejo de Colo Colo con el delantero fue el periodista Gonzalo Fouillioux, quien en su calidad de comentarista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports aseguró que esto se pudo haber solucionado mucho, mucho antes.

“Ha sido mal gestionado por Colo Colo”

El comunicador aseguró que “me impresiona que otra vez se vaya a préstamo a Coquimbo. Fue un jugador que demostró en Coquimbo ser importante, que el mismo club no pagué por él y Colo Colo aún así acceda a otro préstamo”.

“Ha sido mal gestionado el caso Zavala, porque si el jugador no quería estar, esto se pudo haber cerrado un mes antes. Eso te habría dejado un mes de margen para buscar un jugador de ese perfil en delantera”, concluyó.

Cristián Zavala volvió al Cacique solo para realizar la pretemporada. Tras un insólito cambio de planes, el delantero partió a Coquimbo Unido una vez más a préstamo. | Foto: Colo Colo.

Cabe recordar que Colo Colo volverá a salir al mercado de fichajes, pero más que nada para buscar un nuevo volante ante las partidas de Esteban Pavez y Vicente Pizarro. Con esto, en ataque los albos se quedarían con lo que ya está en el plantel.

Los números de Cristián Zavala en Coquimbo Unido

El delantero de 26 años disputó un total de 13 compromisos con los piratas en la segunda mitad del 2025. En ellos anotó dos goles y dio cuatro asistencias en 1060 minutos de acción.

Estos números son mucho mejores que los que dejó en el primer semestre con el Cacique, donde sumó apenas 397 minutos en 11 partidos, sin goles y con solo una asistencia.

