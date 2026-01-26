Colo Colo quiere sepultar en el olvido el 2025 y comenzar de la mejor manera la temporada que pronto se pondrá en marcha. Para ello, quiere contar con lo mejor de su plantel y con unos últimos ajustes que podrían venir del mercado local y del extranjero.

La portería es un tema que preocupa. Una similar inquietud se genera con la salida de Lucas Cepeda, cuyo remplazo podría ser, nada menos, que Víctor Dávila, del América de México.

Pero, no solo los hoyos a tapar son los que preocupan al elenco albo. También, ciertas actuaciones individuales y, sobre todo, las lesiones que empiezan a asomar su cabeza en Colo Colo.

El particular caso del jugador de pelo rosado

Dio la vuelta al mundo. La ejecución del penal de Cristian Zavala en el duelo ante Peñarol por la Serie Río de La Plata, simplemente dejó a algunos en el suelo de risa. A otros, los hinchas más acérrimos, les molestó de sobremanera.

Pero, ya con el meme hecho y difundido, era hora de que el propio Cristian Zavala emitiera algún juicio sobre lo realizado. Es por eso que, en conversación con Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, el extremo lanzó escuetas palabras sobre el tema.

“No estoy molesto, estoy tranquilo“, fueron las concisas declaraciones de Cristian Zavala, al salir del Estadio Monumental. En medio de las fotos con los hinchas albos, aprovechó, además, de decir que sigue lesionado. Y todo esto, sin la peluca rosada con la que se hizo viral.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido de Deportes Limache vs Colo Colo por la primera fecha de la Liga de Primera se jugará este sábado 31 de enero, a partir de las 12:00 horas en Valparaíso.

