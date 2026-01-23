Tras polémico penal y lesión: La positiva noticia de Cristián Zavala en retorno a los entrenamientos en Colo Colo

Colo Colo retomó la pretemporada de cara al inicio de la temporada 2026. El Cacique finalizó la Serie Río de La Plata con un triunfo en penales ante Peñarol. Pero dicha tanda dejó un gran damnificado como Cristián Zavala, lo que despertó las alarmas en la interna alba.

Primero el delantero protagonizó uno de los peores penales de la historia del fútbol. En su intento por picarla al arquero rival, terminó dejándola prácticamente en las manos a Washington Aguerre. Registro que se esparció en redes sociales y superó las 557 mil visualizaciones solo en X.

Definición que no cayó nada de bien a Fernando Ortiz que lamentó la forma de rematar del delantero que retornó desde Coquimbo Unido. “No coincido cómo lo pateó, pero obviamente después somos todos conscientes de eso”, lamentó el DT albo por la fallida ejecución a lo “Panenka”.

Para peor, tras la ejecución Zavala cayó al suelo y tuvo que ser atendido en el Estadio Centenario. El delantero acusó que una molestia en su rodilla derecha y hasta se pensó lo peor ya que tuvo que salir con ayuda de la cancha.

La milagrosa recuperación de Cristián Zavala

Pero el tiempo jugó a favor de Cristián Zavala y este viernes volvió a entrenar con normalidad en Colo Colo. El delantero dejó atrás la contusión que sufrió en su rodilla y pudo sumarse a la par de sus compañeros.

“Si bien continuará en observación, la molestia inicial va quedando atrás y el jugador ya supera el “impasse” vivido”, detallaron en Radio Cooperativa sobre el presente del jugador.

Por lo que Fernando Ortiz recupera a uno de sus “refuerzos” y todo indica que sin Lucas Cepeda podría meterse en el equipo titular. “Cristián tiene una personalidad muy diferente al resto”, recalcó el “Tano” dejando en claro que ahora será pieza clave en este 2026.