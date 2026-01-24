Es tendencia:
Colo Colo

Pésimas noticias por el refuerzo que quería Colo Colo: Vélez y un no rotundo por Diego Valdés

Desde Argentina revelan malas noticias para el Cacique y Fernando Ortiz: Vélez le cerró la puerta y las ventanas a Colo Colo por el fichaje de Diego Valdés.

Por Diego Jeria

Vélez le cierra la puerta a Colo Colo por Diego Valdés.
Colo Colo busca a Diego Valdés como refuerzo para cubrir la partida de Lucas Cepeda al Elche. Sin embargo, y pese a que el Cacique presentó una oferta, las esperanzas albas duraron un suspiro antes de diluirse.

Según revelaron en Argentina, Vélez Sarsfield no está dispuesto a soltar al mediocampista chileno de 31 años, menos por un préstamo. Incluso, el entrenador Guillermo Barros Schelotto conversó con Valdés para adelantarse que lo tiene considerado en su esquema.

Tal como detalla al otro lado de la cordillera el portal Sábado Vélez, “Colo Colo abrió negociaciones por Diego Valdés pero, en principio, no prosperarán. Presentaron una oferta de préstamo con cargo y opción de compra. Lo quiere sí o sí el DT Fernando Ortiz”.

Vélez no acepta ceder a Diego Valdés: malas noticias para Colo Colo

Agregan que “Vélez hoy no esta dispuesto a negociarlo: Guillermo habló con el jugador y le expresó que va a jugar y lo tiene muy bien considerado. En El Albo le manifestaron al futbolista que le dan un plazo a ver si efectivamente en las próximas fechas tiene muchos minutos o no”.

“Más allá de algún rumor, Claudio Aquino no está en la mesa de conversación. El único motivo por el que El Fortín dejaría salir a Valdés sería financiero: posee uno de los contratos más altos del plantel. No obstante, el cuerpo técnico hoy no quiere desprenderse de él”, sentencian.

De esta forma, Colo Colo deberá seguir buscando un reemplazante para Cepeda. Víctor Dávila está en órbita lejana, además del arquero Tomás Ahumada, quien podría dejar Audax Italiano para recalar en el Cacique.

Hasta ahora Colo Colo registra a Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero entre los refuerzos para 2026. Regresaron de sus préstamos Jeyson Rojas y Cristián Zavala, entre otros.

