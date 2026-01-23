Colo Colo tiene un promisorio y joven refuerzo para su plantel profesional: se trata de Amaro Delgado Domínguez, delantero y figura de la sub 15 del Cacique, quien en realidad todavía tiene 14 años y este viernes firmó su primer contrato con los albos.

“¡Bienvenido al profesionalismo! Felicitamos a nuestro juvenil Amaro Delgado, quien firmó su primer contrato tras su gran nivel mostrado en el fútbol joven 2025“, publicó Colo Colo en sus redes sociales sobre la nueva gran promesa del fútbol chileno.

De esta manera, Colo Colo asegura al canterano nacido el 3 de marzo de 2011. Oriundo de Lautaro, en la Región de La Araucanía cual Cacique, llegó al estadio Monumental a los 12 años, mudándose a la Casa Alba.

Amaro Delgado ya le pasó por arriba a la U

“Hay muchos niños en Lautaro que les gustaría pasar por lo que estoy viviendo yo”, dijo el año pasado Amaro Delgado, quien ya fue noticia el 2025 en Colo Colo…

En septiembre pasado Colo Colo sub 15 goleó por 6-0 a su similar de Universidad de Chile en el torneo infantil. Amaro Delgado fue la figura de su equipo, y por ende el mejor jugador del partido.

Ese partido fue transmitido por Colo Colo a través de sus plataformas, y entre los comentarios de los hinchas albos, la algarabía, felicidad y sorpresa de los mismos fanáticos del Cacique, Amaro incluso fue apodado el “Lamine Yamal de Colo Colo”.

Tras firmar su contrato en compañía de Daniel Morón, Amaro Delgado manifestó “gracias al club por todo su apoyo, nunca pensé que iba a lograr esto tan pequeño. Era una de mis sueños desde pequeño jugar por Colo Colo, el equipo más grande del país. El camino recién empieza. Voy a dar todo y si me caigo me levantaré“.

