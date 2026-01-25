Coquimbo Unido conquistó un nuevo título y se declaró campeón de la Supercopa frente a U. Católica. Los piratas vencieron en penales, donde Diego Mono Sánchez fue la gran figura para la nueva corona aurinegra.

Luego de empatar sin goles en los 90′, Coquimbo y la UC definieron todo desde los 12 pasos. Fue ahí donde el Mono Sánchez volvió a hacer de las suyas, porque se quitó los guantes y, solo con sus manos, atajó dos tiros. Además, pateó un penal y acertó. Fue triunfo por 8-7.

Más tarde, en TNT Sports, confirmó que su inspiración fue el portero portugués Ricardo, quien hizo la misma maniobra contra Inglaterra en cuartos de final de la Eurocopa 2004. “Como Ricardo. Así mismo. Esa fue la inspiración esta vez“, confirmó.

Más allá de eso, comentó que “no estudié nada, es solo experiencia, manejar el momento, las emociones. No hay nada estudiado, la experiencia te da el estudio“.

Mono Sánchez fue figura en la tanda de penales de la Supercopa | Photosport

ver también “Una locura”: El momento de la pelea entre Mono Sánchez y Rossel en la Supercopa

Mono Sánchez y una nueva locura en Coquimbo Unido: “Alguna h… tengo que atajar”

Sobre eso mismo, bromeó con que “tengo casi 20 años jugando, alguna h… tengo que atajar. Es hora de que ataje. Y los guantes no sé dónde chu… están”.

Publicidad

Publicidad

Su entrenador, Hernán Caputto, se rindió ante él. “Todos disputan y compiten al máximo. Los que entraron, los que patearon, el Mono Sánchez, que es un crack. A veces se ve un lado excéntrico, pero es un jugador determinante para nosotros y un líder total“, valoró.