Sebastián Galani es el capitán de Coquimbo Unido y en muchos partidos dio muestras evidentes de que es el motor del equipo, una trascendencia fundamental como la tiene el Mono Sánchez en la portería del actual campeón en el fútbol chileno.

El todoterreno mediocampista sabe perfectamente que el triunfo de la Supercopa es motivo de celebración. Pero que no hay que sacar mucho pecho por eso, pues no figura entre las metas prioritarias de 2026. “Feliz por lograr un título nuevo, si bien no era el objetivo grupal principal del año”, aseguró Galani en TNT Sports.

“Pero suma mucho darle otro título al club donde soy formado. Creo que el grupo hizo un gran trabajo, sobre todo el primer tiempo nos sentimos un poco superiores. Nos faltó terminar mejor las jugadas. En el segundo tiempo bajó el cansancio de ambos equipos”, analizó el ex jugador de Universidad de Chile y Universidad Católica.

Sebastián Galani marca al colombiano Jhojan Valencia, que no le encontró la vuelta al partido. (Andres Pina/Photosport).

En ese contexto, llegó la consulta que lo hizo felicitar al experimentado golero del cuadro coquimbano. “Todos sacaron su parte de donde crecieron jugando. El Mono terminó atajando sin guantes. Católica fue un gran rival, complicado, pero creo que merecíamos el título”, reconoció el Seba Galani.

Diego Sánchez se robó la película en la tanda de penales. (Andres Pina/Photosport).

Hace algún tiempo, el Mono Sánchez graficó la importancia que tiene Sebastián Galani, el capitán de Coquimbo Unido, en la interna del vestuario. Lo describió como alguien muy serio. En palabras del histriónico portero, “un viejo chico”. Una conducta de líder que se vio en el estadio Sausalito. En ese contexto, el mediocampista sabe que mantenerse es complejo.

Pero lo plantea como un desafío que siente al alcance de la mano. “Los dirigentes, el directorio, mantuvo la base durante más de dos años. El año pasado tuvimos un gran rendimiento, la idea es sostenerlo. Eso es lo difícil”, cantó Galani, quien suma 141 partidos en Coquimbo Unido.

Futbol, Universidad Catolica vs Coquimbo Unido. Final Supercopa 2026. El jugador de Universidad Catolica Branco Ampuero, derecha, disputa el balon con Sebastian Galani de Coquimbo Unido durante la final de la Supercopa realizada en el estadio Sausalito de Vina del Mar, Chile. 25/01/2026 Andres Pina/Photosport Football, Universidad Catolica vs Coquimbo Unido. 2025 Supercopa Championship semifinal. Universidad Catolica’s player Branco Ampuero, right, vies for the ball against Sebastian Galani of Coquimbo Unido during the Supercopa Championship final match at the Sausalito stadium in Vina del Mar, Chile. 25/01/2026 Andres Pina/Photosport

“El grupo tiene hambre y se sigue matando en cada entrenamiento para tener los tres puntos en todos los partidos”, expuso Galani sobre el plantel que tiene nueva mano técnica: Hernán Caputto reemplazó al saliente Esteban González, quien luego de lograr el título en la primera división confirmó su arribo al Querétaro de México.

