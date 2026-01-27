Tras la presunta lesión jugando la Noche Crema ante Universitario el pasado sábado, la duda por Octavio Rivero iba creciendo en los hinchas de la Universidad de Chile. Más aún luego de que ayer el delantero no entrenara en el Centro Deportivo Azul.

Sin embargo, según informa La Magia Azul, el delantero no entrenó a la par de sus compañeros por asistir a la Clínica Meds, aunque no es por una lesión muscular.

El motivo es porque, según el entorno cercano al jugador, tenía exámenes de sangre pendientes. Todo esto en relación a los protocolos que le exige llegar al elenco estudiantil. Exámenes que no pudo hacer antes debido a las fechas de presentación en el club y pretemporada.

Octavio Rivero se ausentó al entrenamiento, pero con el fin de estar al día con las órdenes médicas y así tener todos los documentos en regla como nuevo jugador de Universidad de Chile.

De hecho, el delantero que llega proveniente de Barcelona de Guayaquil está en óptimas condiciones para ir desde el arranque el viernes ante Audax Italiano. Ahí Francisco Meneghini tendrá a disposición tanto al uruguayo como a Juan Martín Lucero para darle inicio a la participación del Bulla en la Liga de Primera 2026.

Octavio Rivero listo para volver a la acción con la U

Universidad de Chile y Audax Italiano serán los encargados de dar inicio a una nueva temporada de la Liga de Primera. Azules e Itálicos se verán las caras este viernes a las 20:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

El historial de los últimos cinco partidos es parejo. El Bulla ganó en dos ocasiones, los Tanos en dos y también empataron. Esto adelanta un partido atractivo, más aún con los objetivos de salir campeón y con el condimento de los fichajes.

La última vez que jugaron Universidad de Chile y Audax Italiano (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Octavio Rivero, Juan Martín Lucero, Eduardo Vargas son las nuevas caras que tiene la U para este 2026. Delanteros que están en perfectas condiciones para el viernes y podrían iniciar su carrera por ser el goleador del año en la primera fecha.

