Después de no haber tenido el mejor debut, Vicente Pizarro se está afirmando y de qué manera en Rosario Central. El volante fue titular y disputó todo el encuentro en el que el Canalla se impuso por 1 a 2 ante Racing como visitante.

El ex Colo Colo venía de un estreno con el que se llenó de críticas, pero Jorge Almirón le dio la confianza para que siguiera demostrando su talento. Esto el chileno lo respondió con una asistencia para el gol que abrió el triunfo de su equipo.

Ángel Di María sacó provecho del pase que le metió el Vicho y se matriculó con un verdadero golazo. Uno con el que pudieron sumar de a tres y así ir metiéndose en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Fútbol en Argentina.

La sociedad de Vicente Pizarro y Ángel Di Maria arma el primer gol de Rosario Central ante Racing

Vicente Pizarro superó las críticas de su debut y demostró este miércoles que puede ser clave para Rosario Central esta temporada. El Vicho fue titular y disputó los 90 minutos den triunfo ante Racing, dándose hasta el lujo de asistir.

Vicente Pizarro sigue firme como titular de Rosario Central. Foto: Archivo.

Fue a los 23′ minutos de juego cuando un ataque de los Canallas terminó con el balón cayendo en los pies del chileno a 25 metros del arco. Ahí se acomodó para cederle el balón a Ángel Di María, quien sacó la varita y se mandó un golazo.

El Fideo se sacó a cuanto rival se le cruzó y sacó un remate a tres dedos perfecto para el 0 a 1 que silenció al Cilindro de Avellaneda. Una jugada en la que el seleccionado nacional se ganó los aplausos y que lo afirmó después de un correcto pimer tiempo.

En los 34′ Alejo Véliz estiró la ventaja de Rosario Central para ir asegurando los tres puntos. En el inicio del complemento, el VAR le dio el descuento a Racing, pero no fue suficiente para poder revertir las cosas.

Aunque más allá del resultado, los hinchas valoraron la actuación que tuvo el chileno. Poco a poco se va ganando el corazón de los fanáticos y demostrando que llegó para ser un aporte.

Vicente Pizarro disfruta del gol que le marcó a Rosario Central y se enfoca en seguir firme como titular. El Vicho se va soltando y en Argentina ya comienzan a disfrutar de su juego.

¿Cuáles son los números de Vicente Pizarro en Rosario Central?

Con su actuación ante Racing, Vicente Pizarro llegó a los 2 partidos oficiales con la camiseta de Rosario Central. En ellos no tiene goles y ha dado 1 asistencia en los 180 minutos que acumula dentro de la cancha.

