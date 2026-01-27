El debut de Vicente Pizarro con la camiseta de Rosario Central estuvo lejos de ser el soñado. Sin ir más lejos, el formado en Colo Colo fue titular los 90 minutos en la derrota por 2-1 de su equipo ante Belgrano de Córdoba por la fecha 1 del Apertura argentino.

Lamentablemente el rendimiento del chileno estuvo lejos de deslumbrar, con un 6,8 de nota en la plataforma de Sofascore. Tuvo 39 de 48 pases acertados, 62 toques de balón, 15 posesiones perdidas, un regate fallido y dos de tres entradas ganadas.

Estos números no solo desataron la furia de los hinchas canallas, sino que también generaron ácidas críticas en la siempre exigente prensa trasandina.

Duras críticas de los medios argentinos a Vicente Pizarro

Uno de los medios que repasó al volante chileno fue La Capital de Rosario, que lo valoró con nota 4,0. “Al chileno Pizarro le costó un poco más el partido. Estuvo impreciso con la pelota, nunca jugó de primera y solo un par de pases entre líneas fueron lo más positivo que demostró”, escribió el diario.

Canal 3 de Rosario, un poco menos duro en el análisis, subió un poco la nota al ponerle un 5,5 y asegurando que “mostró algunas cosas interesantes. Pidió la pelota y entregó precisos pases filtrados, aunque fue muy discontinuo”.

Cabe recordar que Rosario Central pagó 1,6 millones de dólares por el 80% de su pase, de los cuales apenas 600 mil de la moneda americana fueron a las arcas del Cacique.

¿Cuándo vuelve a jugar Rosario Central?

El próximo compromiso de los Canallas será ante Racing de Avellaneda en El Cilindro este miércoles 28 de enero a partir de las 19:00 horas.