Universidad de Chile se prepara para el debut en la Liga de Primera, este viernes contra Audax Italiano, por la primera fecha el campeonato nacional. Los azules llegan al debut con el único registro del amistoso ante Universitario en Lima, con derrota por 3-0.

La U se llenó de dudas en Perú y el entrenador Francisco Meneghini piensa en cambios. Según informa BolaVip Chile, esas modificaciones van dirigidas especialmente en la figura de Lucas Assadi.

Contra Universitario de Deportes, Lucas Assadi lideró la zona de volantes ofensivos por el centro, a diferencia de su posición cargada por la izquierda que lo llevó a explotar el segundo semestre del año pasado.

Ahora Paqui desiste de su experimento y dispondrá de Assadi donde se sabe que rinde: como mediapunta por la izquierda.

Assadi vuelve a la orilla tras experimento de la U en Perú

“En el bosquejo del once estelar, el crack de 22 años asoma como volante por izquierda, precisamente el puesto en el que brilló en la última temporada. Cabe consignar que en el duelo amistoso en Perú se cargó a la zona central, tal como si fuera un 10 clásico”, publica el medio siempre bien dateado sobre la actualidad azul.

Meneghini corrige su error en Perú y determina una cambio con Assadi en la U.

Agregan que Assadi “se desempeñará en un sector que le acomodó durante 2025. Será acompañado por Javier Altamirano al medio y Maximiliano Guerrero por la derecha, entre los volantes ofensivos“.

Asimismo, y aprovechando el cambio de función de Assadi, Eduardo Vargas dejará la posición de mediapunta para reemplazar a Octavio Rivero como el centrodelantero y referente de ataque.

Cabe recordar que ante Universitario la U formó con Cristopher Toselli al arco; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni en defensa; Lucas Romero, Charles Aránguiz; Eduardo Vargas, Lucas Assadi, Javier Altamirano en mediocampo; Octavio Rivero en ataque.

