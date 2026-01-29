Universidad de Chile ultima detalles para debutar en la Liga de Primera 2026. Los azules abren la fecha 1 este viernes como locales frente a Audax Italiano, lo que también será el estreno por los puntos del nuevo entrenador del Chuncho, Francisco Meneghini.

En rueda de prensa desde el CDA, Paqui tuvo elogios para los tres referentes dorados, azules y de la selección chilena, que integran el actual plantel de la U: Marcelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas.

Tal como sostiene el DT, ya les hizo saber que el colectivo es lo primero y necesita su apoyo en el campo como fuera de la cancha, presente que en algún momento tendrán que aportar en todos, algunos o ningún minuto según el partido y necesidad.

Meneghini y “advertencia” a Díaz, Aránguiz y Vargas… referentes positivos

“Converso mucho con ellos en el día a día, en los entrenamientos y fuera de las prácticas. Ese perfil de jugador, de los tres, son de mucha experiencia. Y tienen claro que el equipo está por sobre todo“, dijo Meneghini.

Carepato es el que menos posibilidades tiene de jugar en la U, pero Meneghini aclara que Carepato, Charles y Vargas tienen la misma disposición y ejemplo para los más jóvenes.

Paqui agregó que “acá lo más importante es la U, que el equipo compita bien. Pero son jugadores que marcan el camino con su forma de entrenar y competir. Lo he dicho: son un ejemplo para nuestros jugadores jóvenes“.

Meneghini sentencia que “en el primer entrenamiento ya quedó claro que ellos marcan el camino a la hora de entrenar, y para mí como entrenador se facilita todo cuando los referentes son referentes positivos que entrenan y compiten bien, porque entienden que lo mas importante es el equipo”.

El partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano, por la fecha 1 de la Liga de Primera 2026, se disputará este viernes 30 de enero, desde las 20:00 horas, en el Estadio Nacional.