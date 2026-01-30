U de Chile vs Audax Italiano: Reportan graves incidentes en el Estadio Nacional

Universidad de Chile debutó este viernes por la Liga de Primera ante Audax Italiano. El equipo ahora comandado por Francisco Meneghini, fue el encargado de dar el puntapié inicial al campeonato nacional.

Pero no todas las miradas estuvieron puestas en la cancha del Estadio Nacional. Esto debido por la amenaza de desmanes que se registró en la previa del encuentro. Campaña iniciada por el alza en los abonos y la grave sanción que recibieron 3.327 hinchas por los hechos ocurridos en el torneo pasado ante Coquimbo Unido.

De dicho número, un grupo de 15 “fanáticos” se les aplicó el artículo 102 de la Ley 19.327 de Estadio Seguro. En palabras sencillas: se impuso el “derecho de admisión“ y quedaron fuera del primer partido del año.

Ante esto, se enfatizó que habrían manifestaciones en la galería sur. Lo que de inmediato alertó a las autoridades y a Azul Azul que presentó un importante contingente de seguridad privada para evitar cualquier acto que ponga en peligro la realización del partido.

Así estuvo el Estadio Nacional a minutos del inicio del partido entre la U y Audax Italiano

¿Qué pasó en el Estadio Nacional?

El tema es que el ambiente estuvo más que raro en el Estadio Nacional. Desde la temprana apertura de puertas se alertó de raros procedimientos en el recinto deportivo. Por ejemplo el medio “La Voz Azul” reportó que se prohibió a los hinchas ingresar a la galería sur, en específico en la puerta 14 y 15.

“Hinchas” intentaron realizar incidentes en el Estadio Nacional

Pese a ello, en los primeros minutos del partido se reportaron incidentes con hinchas que lanzaron bengalas a la cancha. Tras varios minutos, se repartieron en zonas aledañas del recinto de Ñuñoa. En tanto, en las afueras se registraron incidentes y que por el uso del gas lacrimógeno afectaron a hinchas que estaban en el sector de Andes.