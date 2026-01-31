Es tendencia:
Terrible: avisan que bus de Colo Colo es apedreado tras la derrota ante Limache en Valparaíso

Mientras el plantel se retiró sin dar declaraciones post caída, delegación sufrió agresiones en las afueras de la ciudad.

Por Nelson Martinez

Siguen las malas noticias en Colo Colo.
Dicen que las malas llegan todas juntos y bien podría confirmarlo Colo Colo. Es que tras el cuestionado mercado de pases, el equipo fue un fantasma en cancha al debutar con derrota ante Limache.

Pero este sábado 31 de enero traería más malas noticias para los albos. Una vez terminado el duelo, parte de la delegación se retiró en bus del estadio Elías Figueroa Brander y sufrió una cobarde agresión.

Según reportó el medio Dale Albo, el bus que transportaba a integrantes del equipo fue apedreado en las afueras del puerto. Es más, el hecho motivó que el club rápidamente tomara cartas en el asunto.

Detalles de la agresión a delegación de Colo Colo

El bus de Colo Colo fue agredido con piedrazos al abandonar la ciudad de Valparaíso. El equipo venía de perder 3-1 ante Deportes Limache, cuando desconocidos arremetieron contra la delegación.

Crisis en la interna alba /Photosport

“Se trasladaban por camino la Pólvora, en una de las salidas de Valparaíso… Piedras golpearon el bus y provocaron destrozos en el mismo”, informó el medio partidario Dale Albo.

Bajo la citada fuente, rápidamente el equipo tomó cartas en el asunto y fue hasta la “comisaría más cercana para dejar constancia de lo ocurrido. Pese a esto, no se ha conocido información respecto a integrantes del plantel que hayan sufrido heridas”.

Lo que sí se pudo ver a la salida del Elías Figueroa Brander fue a Arturo Vidal abandonando el reciento en un auto. El King no quiso dar declaraciones a la prensa tras la dura derrota del equipo.

