Tabla de posiciones: Palestino y Ñublense no mueven nada y Colo Colo sigue al fondo

Un empate que sirve para sacar pocas conclusiones a nivel general. Palestino y Ñublense repartieron puntos. El Cacique sigue colista.

Por Jose Arias

Ñublense consiguió un preciado empate en La Cisterna.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTÑublense consiguió un preciado empate en La Cisterna.

Aún quedan cuatro equipos por salir a la cancha, pero la primera fecha del torneo nacional ya va dando forma a la primera tabla de posiciones del campeonato. El empate entre Palestino y Ñublense no movió mucho los puestos.

En un duelo disputado y que terminó igualado, Palestino no pudo hacer reflejar su superioridad en el marcador y se vio sorprendido, revisión en el VAR mediante, con un penal en la segunda fracción, anotado por Ignacio Jeraldino (74′).

Y eso que la noche había empezado bien para el Tino. Ronnie Fernández hizo una jugada magistral para poner el primer tanto del partido, definiendo tranquilo ante la salida de Nicola Pérez (29′).

Tabla de posiciones

El empate que cerró la jornada dominical no movió mucho las posiciones de la tabla chilena. La Liga de Primera 2026 quedó, al menos hasta ahora, con Deportes Limache como el gran puntero, tras derrotar a Colo Colo por 3-1 el sábado. Precisamente, los albos van últimos.

Arranque similar al de los limachinos tuvieron Cobresal y la Universidad de Concepción. Los Mineros vencieron por la mínima a Huachipato, mientras que el Campanil tuvo un retorno de ensueño a la máxima categoría del fútbol nacional, con una victoria 1-0 sobre el último campeón, Coquimbo Unido, al que, además, le quitaron el invicto.

Queda aún por jugar los partidos entre Everton de Viña del Mar y Unión La Calera, por un lado, y de O’Higgins ante Deportes Concepción. Mientras que son cuatro también los equipos que se posicionan igualados con una unidad, tras comenzar con un empate: Universidad de Chile, Audax Italiano, Ñublense y Palestino.

Palestino se perdió un penal | Photosport

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera?

