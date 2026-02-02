Colo Colo femenino se prepara para una nueva temporada después de su intenso 2025, donde conquistó el tetracampeonato nacional y alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores.

La vara está alta y muy bien lo sabe Tatiele Silveira. Por eso, las albas concretaron las renovaciones de jugadoras clave durante la temporada y suman otros importantes valores para 2026.

Claudia Salfate se convirtió en el primer refuerzo para la nueva campaña y no será la única nueva cara en el Monumental. Y es que el Cacique está cerca de anunciar a su segundo fichaje del año, quien llegará a sumar experiencia al ataque.

El periodista Nicolás Briones confirmó que la delantera brasileña Dioneide Nenem ya está en Chile para ser presentada en Colo Colo y sumarse a la pretemporada de las albas en el Complejo del Sifup.

Tweet placeholder

ver también Colo Colo femenino anuncia tres nuevas renovaciones de contrato y ya van 17 extensiones

La delantera brasileña que llega a Colo Colo femenino

Dioneide Nenem, de 31 años, vistió la camiseta de Ferroviaria, equipo que también llegó a semifinales de la Copa Libertadores femenina 2025, en la temporada pasada. Ahora, llega a Colo Colo con el llamado de Tatiele Silveira.

Publicidad

Publicidad

Este año, las albas buscarán su revancha a nivel internacional y además buscarán el pentacampeonato en la Liga Femenina. La temporada inicia oficialmente el fin de semana del 14 y 15 de marzo con el comienzo del torneo nacional.