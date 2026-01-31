Tras la vergüenza vivida por barristas en el partido de U de Chile ante Audax, por la Liga de Primera, el Estadio Nacional abre sus puertas rápidamente para otro duelo.

Ahí será la U femenina la que buscará limpiar la mala imagen del pasado viernes, enfrentando en duelo amistoso a un peso pesado de Sudamérica. Se trata de River Plate, quien ya está en Chile para el duelo.

Con la idea de hacer historia en materia de público en el Estadio Nacional con un amistoso de fútbol femenino, las leonas van con todo. La consigna es superar a Colo Colo, que en 2023 llevó a 19.966 espectadores en el estadio Monumental.

Fútbol femenino: ¿Dónde ver U de Chile vs River Plate?

El partido entre U de Chile y River Plate femenino se podrá ver por TV abierta gratis en nuestro país. Eso, mediante el canal TVN que contará con Pedro Carcuro Ignacia Mir, Montserrat Grau y Galia Astudillo en la transmisión.

Además, también podrá seguirse por el canal DSports y la app DGO.

¿A qué hora juega la U femenina ante River?

El duelo entre las leonas y River Plate femenino será a contar de las 18:30 horas en el Estadio Nacional. Ahí, las azules tendrán importantes estrenos.

Publicidad

Publicidad

El equipo que dirige Cristóbal Jiménez luce nuevos rostros en su equipo. Ahí figuran Martina Funck en el arco, la defensa Lauryn Morales, María Silva, la volante Gisela Pino y la delantera Kathalina Guerrero.