Triste video: hinchas y familias de U de Chile abandonan el estadio en el entretiempo tras el vandalismo

En penoso registro que se viralizó en redes sociales, los verdaderos fanáticos del club pagaron los platos rotos en el estreno del torneo.

Por Nelson Martinez

Lamentable registro luego de los incidentes en Ñuñoa.
© Sergio Ramírez / Photosport.Lamentable registro luego de los incidentes en Ñuñoa.

Con un pálido 0-0 en cancha, fuera de ella la polémica y la violencia se tomaron el partido de U de Chile. Barristas habían avisado que buscarían suspender el partido y, por momentos, lo lograron.

Reclamando contra los precios de abonos y castigos de la ANFP, delincuentes arremetieron desde un inicio en el sector sur del Estadio Nacional. Primero por la zona sur oriente y luego en el poniente.

Quemando butacas y arremetiendo contra la seguridad privada, los verdaderos hinchas se manifestaron en pleno estadio pifiando a los barristas. Por otra parte, otros fanáticos tomaron una decisión más drástica para resguardarse.

El video que no queremos volver a ver en el fútbol chileno

Tras los hechos de violencia en el primer tiempo, que posteriormente obligaron a pausar el partido, hinchas de U de Chile abandonaron antes el estadio. Precisamente, en el entretiempo fueron familias que decidieron dejar sus ubicaciones por el vandalismo.

Gases lacrimógenos, butacas quemadas y guardias privados heridos fueron parte del triste saldo que dejó el anunciado accionar de los barristas. La cuota positiva fue que el partido terminó de jugarse.

En un viral registro en redes sociales, en la zona de tribuna marquesina y sur poniente hubo hinchas que decidieron abandonar antes el Estadio Nacional. Por contraparte, U de Chile anunció acciones legales por los hechos.

El Club Universidad de Chile presentará querellas en contra de los detenidos, que hasta el momento son cuatro, por daños y desórdenes en el contexto de ley de violencia”, avisó el club.

