Universidad de Chile vivió una triste jornada ante Audax Italiano, donde violentos causaron graves desmanes en el Estadio Nacional. Un hecho que nuevamente es lamentado por todo el fútbol chileno.

El Bulla debutaba en la Liga de Primera 2026 ante los Tanos. Sin embargo, lamentablemente el fútbol pasó a segundo plano y los ojos se posicionaron en la galería sur, donde el fuego y el caos se hizo presente, causando daños significativos en el recinto de Ñuñoa.

Los daños en el Nacional

Por si fuera poco, Universidad de Chile este sábado vive una nueva jornada de fútbol en el Estadio Nacional. A las 19:00 horas, el equipo femenino enfrenta a River Plate con la ilusión de romper el récord de asistencia para un partido de este tipo en nuestro país.

Los incidentes producidos en el sector sur provocaron serios daños en el recinto. Asientos fueron rotos y quemados, además de varias vallas también sufrieron la violencia de los involucrados en los incidentes. Por esta razón, había dudas en qué cara luciría el recinto para el duelo femenino.

Pese a todo lo anterior, la galería sur fue rápidamente reparada y para el encuentro entre Universidad de Chile y River Plate, no denota mayores daños pese a los graves incidentes ocurridos en la jornada anterior.Así se puede apreciar en un video de la Rincón del Bulla.

“Podemos informar que todos los daños del sector sur del Estadio Nacional fueron reparados. Esto consistió en limpieza, pintura, reemplazo de asientos destruidos y reparación de baños, de tal manera que el recinto está en óptimas condiciones para el desarrollo del partido entre Las Leonas y River Plate, a disputarse hoy a las 19 horas”, indicaron desde la U.

Los hechos de violencia dejaron como consecuencia a 4 detenidos, más 7 identificados gracias al sistema de reconocimiento facial. Estos serán puestos ante la justicia en los próximos días, con la esperanza que no se vuelvan a repetir este tipo de lamentables situaciones.