U de Chile no tiene estadio para invertir localía y recibir a Huachipato en Santiago

Ante la imposibilidad de jugar el CAP por orden de la Delegación Presidencial se barajó la opción de invertir la localía. Sin embargo, los azules no tienen donde recibir a los acereros en este fin de semana.

Por Patricio Echagüe

La U no tiene estadio para poder invertir la localía ante Huachipato.
Universidad de Chile y Huachipato están complicados en poder jugar su partido por la fecha 2 de la Liga de Primera 2026. Las autoridades no permitieron que el compromiso se juegue en el CAP luego del informe de la Conaf, lo que llevó a que este sea suspendido.

Con este panorama una de las opciones que se barajó para que el duelo pueda jugarse era la de invertir la localía, llevándolo a Santiago para que los azules sean los anfitriones.

Sin embargo, esta alternativa rápidamente se ha ido diluyendo con el correr de las horas, ya que los universitarios no tendrían ningún estadio para poder recibir este compromiso.

Universidad de Chile se queda sin estadio para recibir a Huachipato

Partiendo con el Estadio Nacional, el principal reducto deportivo de nuestro país no estará disponible por una serie de conciertos que va a recibir en los próximos días.

El jueves 12 de febrero se presentará la cantante argentina Tini con su Futttura World Tour en el Nacional. Por su parte dos días después, el sábado 14 de febrero, se dará un nuevo show musical con la presentación de Chayanne en el recinto de Ñuñoa.

Universidad de Chile no puede usar ni el Nacional ni el Santa Laura este fin de semana. | Foto: Photosport.

¿Y el Estadio Santa Laura? Pues el reducto de Independencia está cerrado por trabajos en su cancha. Es más, por lo mismo Unión Española jugará este fin de semana lejos de su casa ante Recoleta por la Copa Chile en el Municipal de La Pintana.

Así las cosas, este compromiso entre azules y acereros parece estar destinado a que no pueda jugarse este fin de semana. Con esto, no queda otra que buscar una nueva fecha para este duelo válido por la fecha 2 del torneo.

