Unión Española vuelve a ser noticia por el estado de su recinto deportivo. El Estadio Santa Laura se encuentra actualmente en obras, trabajos que incluyeron, entre otras cosas, el cambio completo del césped del tradicional reducto de Plaza Chacabuco, además de la instalación de nuevas torres de iluminación.

En ese contexto, se conoció una noticia relevante para los hispanos de cara a la temporada 2026, año en el que el cuadro de la Furia Roja deberá competir en el Ascenso por primera vez desde 1999. Y es que, durante los primeros partidos del campeonato, Unión Española no podrá ejercer su localía en el Estadio Santa Laura.

Así al menos lo confirmó el comunicador Bastián Biguinez, del medio partidario Independencia Hispana, quien a través de su cuenta de X dio a conocer una llamativa situación: Unión Española disputará sus primeros encuentros de Copa Chile en la casa de un clásico rival.

“Unión Española ejercerá su localía en el Estadio Bicentenario de La Florida para las primeras fechas de la Copa Chile” , señaló el comunicador, generando sorpresa en la parcialidad hispana.

De esta manera, y contra todo pronóstico, se espera que Unión Española juegue sus primeros partidos de la Copa Chile en el recinto ubicado en la comuna de La Florida, la casa de Audax Italiano, uno de los archirrivales del conjunto hispano.

El grupo de Unión Española en la Copa Chile

Unión Española formará parte del Grupo E de la Zona Sur de la Copa Chile, donde deberá enfrentar a Deportes Recoleta, O’Higgins y Colo Colo.

El certamen copero se disputará a lo largo de todo el año. Su fase de grupos comenzará entre el 26 de enero y el 8 de febrero, inicialmente con la participación de los equipos del Ascenso, mientras que desde el 15 de junio se dará inicio a la fase de grupos con la incorporación de los clubes de Primera División.

