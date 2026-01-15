“Fue mi decisión”: La potente frase de Maximiliano Romero en su llegada a Colo Colo

Colo Colo tiene a su cuarto refuerzo y este mismo jueves se sumó a la pretemporada en Uruguay. Esto tiene relación con Maximiliano Romero que recibió la aprobación de Fernando Ortiz y ahora será el nuevo delantero de los albos.

El ex O’Higgins, Racing Club y Argentinos Juniors entre otros, se sumó está misma jornada a la comitiva del Cacique. El jugador de 27 años llegó hasta Montevideo para unirse al plantel que disputará la Serie Río de La Plata.

Con Romero, Colo Colo ya completa sus primeros cuatro refuerzos y se suma a Matías Fernández, Joaquín Sosa y Javier Méndez. Por lo que solo restaría un nuevo portero, lo que fue pedido por el “Tano”.

Romero ahora será nuevo delantero de Colo Colo

“Me tocó hacer mi primer gol en Chile contra Colo Colo, pero ahora estamos de este lado y ojalá sean muchos más goles para nuestro equipo”, lanzó de entrada el delantero.

La reflexión de Maxi Romero en Colo Colo

Lo llamativo de la llegada de Maximiliano Romero es que en las últimas horas también se indicó que estuvo en la carpeta de la U de Chile. Sin embargo, el delantero enfatizó que su primera opción siempre fue Colo Colo.

“Lo hablamos mucho tiempo con mi representante. Pero mi decisión era venir a Colo Colo. Es un gran club. El semestre pasado no le tocó vivir un buen momento, pero llegó el momento para cambiar eso”, aseguró.

