Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Internacional

Real Betis vs. Villarreal: A qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO el partido de la Liga de España

El Betis de Pellegrini enfrentará al Villareal, por la fecha 20 de La Liga de España.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
El Betis enfrentará al Villareal en una nueva jornada de LaLiga.
© Getty ImagesEl Betis enfrentará al Villareal en una nueva jornada de LaLiga.

Real Betis, al mando del chileno Manuel Pellegrini, recibirá a Villarreal este sábado en La Cartuja de Sevilla, por la fecha 20 de LaLiga. El conjunto verdiblanco viene de empatar ante Oviedo y un triunfo frente a Elche, que lo metió en los octavos de final de la Copa del Rey.

En el campeonato, el equipo del “Ingeniero” se ubica sexto, en zona de Conference League, a cinco puntos del Espanyol, quinto en la tabla.

¿Dónde ver al Betis vs. Villareal por LaLiga?

El partido del Real Betis vs. Villareal será este sábado 17 de enero a las 17:00 hrs. en el Old Trafford; en La Cartuja de Sevilla, por la fecha 20 de la Liga de España..

Podrás ver el encuentro en vivo por televisión a través del canal ESPN, y si prefieres disfrutarlo de manera ONLINE, puedes ver el partido en Disney+, previa suscripción al streaming.

Revisa las señales según tu cableoperador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 90 (HD)
Real Madrid vs. Levante: A qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO el partido de la Liga de España

ver también

Real Madrid vs. Levante: A qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO el partido de la Liga de España

Tabla de posiciones de la Liga de España

Publicidad
Lee también
Man. United vs. Man. City: Horario y canal para ver Premier League
Internacional

Man. United vs. Man. City: Horario y canal para ver Premier League

Real Madrid vs. Levante: Dónde ver a Mbappé en La Liga
Internacional

Real Madrid vs. Levante: Dónde ver a Mbappé en La Liga

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Alianza Lima en la Serie Río de La Plata?
Colo Colo

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Alianza Lima en la Serie Río de La Plata?

La playera presentación de Salomón Rodríguez en su nuevo club
Colo Colo

La playera presentación de Salomón Rodríguez en su nuevo club

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo