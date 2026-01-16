Real Betis, al mando del chileno Manuel Pellegrini, recibirá a Villarreal este sábado en La Cartuja de Sevilla, por la fecha 20 de LaLiga. El conjunto verdiblanco viene de empatar ante Oviedo y un triunfo frente a Elche, que lo metió en los octavos de final de la Copa del Rey.

En el campeonato, el equipo del “Ingeniero” se ubica sexto, en zona de Conference League, a cinco puntos del Espanyol, quinto en la tabla.

¿Dónde ver al Betis vs. Villareal por LaLiga?

El partido del Real Betis vs. Villareal será este sábado 17 de enero a las 17:00 hrs. en el Old Trafford; en La Cartuja de Sevilla, por la fecha 20 de la Liga de España..

Podrás ver el encuentro en vivo por televisión a través del canal ESPN, y si prefieres disfrutarlo de manera ONLINE, puedes ver el partido en Disney+, previa suscripción al streaming.

Revisa las señales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

Tabla de posiciones de la Liga de España

