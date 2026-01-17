Pronósticos Real Sociedad vs Barcelona: el líder quiere extender su ventaja en Anoeta

RedGol te acerca los pronósticos deportivos destacados para apostar en Real Sociedad vs Barcelona por la fecha 20 de la liga española.

Real Sociedad recibirá a Barcelona por la fecha 20 de LaLiga en el estadio de Anoeta, un escenario históricamente complejo para el conjunto blaugrana. Los dirigidos por Hansi Flick llegan en alza: lideran el campeonato y se consagraron campeones de la Supercopa de España tras vencer a Real Madrid en la final, resultado que derivó en la salida de Xabi Alonso.

Los Culés encadenan 11 victorias consecutivas en todas las competiciones. Sin embargo, su rival también atraviesa un buen momento, ya que acumula cinco partidos sin perder, por lo que no será un adversario sencillo. De todos modos, el equipo de Pellegrino Matarazzo no logró ganar en sus últimas tres presentaciones como local en la liga española.

En la antesala de este compromiso, nuestro especialista presenta tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta antes de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Real Sociedad vs Barcelona

Resultado final: Barcelona + Total de goles: Menos de 5.5 1.75 Anotará o conseguirá una asistencia: Fermín López 2.20 Tiros de esquina de Real Sociedad: Más de 3.5 + Tiros de esquina de Barcelona: Más de 3.5 1.86

Barcelona quiere extender su ventaja como líder de LaLiga

Barcelona parte como favorito para imponerse ante Real Sociedad en Anoeta, con una cuota de 1.57. El conjunto blaugrana encadena 11 victorias consecutivas entre LaLiga, Copa del Rey, Champions League y Supercopa de España. Además, en 10 de esos 11 triunfos se registraron menos de seis goles.

La Real, por su parte, cayó en dos de sus últimos tres partidos como local en el torneo. Las derrotas fueron por 3-2 ante Villarreal y 2-1 frente a Girona.

Resultado final: Barcelona + Total de goles: Menos de 5.5 – 1.75 en bet365

El gran momento creativo de Fermín López

Fermín López encadena cuatro partidos consecutivos repartiendo asistencias. En ese lapso, aportó dos pases de gol frente al Espanyol y otros dos ante el Athletic Club, encuentro en el que además se hizo presente en el marcador.

Posteriormente, volvió a asistir en la final ante el Real Madrid y en la victoria frente a Racing Club por la Copa del Rey. De este modo, suma ocho goles y 10 asistencias en 22 apariciones durante la presente temporada.

Anotará o conseguirá una asistencia: Fermín López – 2.20 en bet365

Estadísticas favorables a los saques de esquina en LaLiga

En ocho de sus nueve partidos como local en LaLiga, Real Sociedad registró más de tres saques de esquina a favor.

Por su parte, Barcelona también alcanzó al menos cuatro córners en cada uno de sus 10 encuentros como visitante en el torneo.

Ambos equipos se encuentran entre los tres con mayor promedio de tiros de esquina en la competencia, con 7,11 por partido para los culés y 6,37 para los blanquiazules.

Tiros de esquina de Real Sociedad: Más de 3.5 + Tiros de esquina de Barcelona: Más de 3.5 – 1.86 en bet365

Cuotas en Real Sociedad vs Barcelona

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Real Sociedad vs Barcelona: últimos partidos