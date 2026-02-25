Pronósticos Flamengo vs Lanús: el Mengão busca la remontada en la Recopa Sudamericana

RedGol te presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en el partido de Flamengo vs Lanús por la Recopa Sudamericana.

Flamengo y Lanús definirán la Recopa Sudamericana 2026 en el mítico Estadio Maracaná. En la ida, disputada en Buenos Aires, el cuadro argentino se impuso por 1-0 con gol de Rodrigo Castillo tras un centro de Sasha Marcich.

Los brasileños llegan con cuatro victorias consecutivas en el plano local, entre el Carioca y el Brasileirão, por lo que intentarán hacer pesar su fortaleza en casa y el apoyo de su gente para revertir la serie, tratando de evitar que el trofeo viaje a Argentina por segunda temporada consecutiva.

En la previa de este partido, nuestro analista te entrega tres pronósticos destacados para que contemples antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Flamengo vs Lanús

Ambos equipos anotarán: Si 2.50 Remates a puerta de Rodrigo Castillo: Más de 0.5 2.37 Faltas cometidas de Sasha Marcich: Más de 1.5 1.80

La final de la Recopa Sudamericana se define en Brasil

En cinco de los últimos ocho partidos de Flamengo, teniendo en cuenta todas las competencias, ambos equipos anotaron.

En cinco de las siete presentaciones de Lanús este año, también se contabilizaron anotaciones ambos conjuntos.

Ambos equipos anotarán: Si – 2.50 en bet365

Rodrigo Castillo, la gran esperanza de Lanús

Rodrigo Castillo es la principal amenaza de Lanús en ataque y lo demostró en el partido disputado en Argentina. Anotó dos goles que fueron anulados por fuera de juego, pero luego convirtió el tanto de la victoria para el Granate.

Sin contar la Copa Argentina (competencia en la que marcó en la goleada 4-1 frente a Sarmiento de La Banda) el artillero registra nueve remates en cinco partidos esta temporada: seis de esos intentos fueron al arco y tres terminaron en gol.

Remates a puerta de Rodrigo Castillo: Más de 0.5 – 2.37 en bet365

El lateral izquierdo de Lanús y sus estadísticas

Sasha Marcich jugó un buen partido en la ida entre el Granate y el Mengão, aportando una asistencia muy buena para Rodrigo Castillo en el gol del conjunto argentino. Ese duelo, el lateral izquierdo fue amonestado. En tres de sus cinco partidos en la liga argentina, también recibió amarilla y cometió al menos dos infracciones.

Faltas cometidas de Sasha Marcich: Más de 1.5 – 1.80 en bet365

Cuotas en Flamengo vs Lanús

Historial de Flamengo vs Lanús: últimos partidos