Universidad de Chile comienza a despejar el camino para el próximo entrenador, luego de la polémica salida de Francisco Meneghini por los malos resultados en el torneo.

Por lo mismo, hay una larga lista de nombres esperando ser confirmados por la dirigencia de Azul Azul, pero hay uno que ya sacó la ventaja necesaria para probarse el buzo que dejó libre Paqui.

Se trata del argentino Fernando Gago, donde fue radio ADN, la que explica la movida que busca la U con el ex entrenador de Boca Juniors y el Necaxa de México.

“Azul Azul aceleró gestiones en las últimas horas con tal de cumplir el plazo autoimpuesto para tener a fin de mes a su nuevo entrenador“, detallan en su información.

Gago dirigió por última vez en Necaxa.

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La U tiene a su favorito para ser DT: Gago

Según el citado medio, Universidad de Chile ya tiene decidida su principal carta para que sea el próximo entrenador de los azules, con el nombre de Fernando Gago: “Azul Azul tendría un acuerdo de palabra para que el exvolante llegue al fútbol chileno”.

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“Así las cosas, solo falta una firma para que Fernando Gago sea el nuevo entrenador de la U de Chile, sumando una nueva experiencia en su carrera tras pasos por clubes como Racing Club y Boca Juniors”, explican.

Si bien dejan en claro que la otra opción que gustaba era la de Javier Gandolfi, acaba de firmar en el León de México, por lo que tiene el camino despejado para ir con todo por Gago.

Se espera que en los próximos días la dirigencia de Azul Azul se reúna para confirmar la opción del argentino, mientras se sigue en conversaciones con otros entrenadores.

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