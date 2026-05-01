Colo Colo va afinando los últimos detalles en su formación para ponerse al día y recuperar el liderato exclusivo de la tabla de posiciones. Este domingo 3 de mayo desde las 17:30 horas el Cacique disputará su partido pendiente ante Coquimbo Unido, donde prepara el regreso del doble 9 con Javier Correa y Maximiliano Romero.

Los dos centrodelanteros que tiene el Eterno Campeón cortaron sus sequías y lideraron la victoria contra la Universidad de Concepción. Una situación que Fernando Ortiz quiere aprovechar tal como dejó claro este viernes, donde entrenó con ambos como titulares.

El técnico realizó la práctica en el Estadio Monumental esta mañana y en ella probó un ataque con ambos desde el primer minuto. Una movida que deberá confirmar este sábado en la última jornada de trabajos antes de recibir a los Piratas.

Colo Colo prepara el regreso del doble 9: Javier Correa y Maxi Romero entrenan juntos

Colo Colo le mete miedo a Coquimbo Unido con el regreso de su doble 9. El Cacique entrenó este viernes en el Estadio Monumental y adelantó parte de su formación, donde destaca la dupla de Javier Correa y Maxi Romero desde el arranque.

Javier Correa y Maximiliano Romero celebran luego del triunfo de Colo Colo. Foto: Instagram.

Fue el periodista de ESPN, Christopher Brandt, quien en su cuenta de X (ex Twitter) confirmó la noticia. “¿Vuelve el doble 9 en Colo Colo? Correa y Romero estuvieron juntos hoy en el equipo titular“, señaló.

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Esto llega luego de que el Tigre y el Toro anotaran los goles del triunfo contra la Universidad de Concepción. Ambos cortaron sus sequías para ir al rescate del Cacique y así alcanzar a Deportes Limache en el liderato de la Liga de Primera.

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Ahora, contra Coquimbo Unido, Colo Colo tiene la gran oportunidad de recuperar el liderato exclusivo de la tabla de posiciones. Fernando Ortiz tiene claro que n puede desaprovechar la oportunidad y mandará a sus goleadores a la cancha. Un espaldarazo importante tanto para Javier Correa como Maximiliano Romero después de semanas difíciles.

El Tano todavía tiene una práctica más este sábado para definir la formación que parará. Ahí se puede ratificar a Gabriel Maureira y habrá que ver cómo reorganiza las cosas si es que va con sus 9 juntos desde el arranque.

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Javier Correa y Maximiliano Romero asoman como titulares para un partido que puede valer más que tres puntos para Colo Colo. El Cacique apuesta por el regreso del doble 9 para encontrar los goles que tanto le han costado esta temporada y así dar el golpe a la mesa antes de la recta final de la primera rueda.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Colo Colo, Correa y Romero