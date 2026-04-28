Javier Correa fue el gran héroe de Colo Colo en el triunfo sobre Universidad de Concepción el pasado domingo. El argentino apareció en la agonía para darle la victoria al Cacique, rompiendo de paso una mala racha de varios partidos sin convertir.

Entre lesiones y un rendimiento que no ha estado a la altura, Correa ha ido perdiendo espacio en el equipo de titular de Fernando Ortiz, quien se la ha jugado por priorizar a Maximiliano Romero desde el arranque.

Sin embargo, hay quienes apuntan que esto tuvo un efecto positivo para Correa. En ese grupo está Carlos Villanueva, quien en su calidad de comentarista en TNT Sports aseguró que la competencia con Romero está beneficiando al ex Estudiantes de La Plata.

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Afirman que a Correa le sirve tener a Romero en Colo Colo

El Piña aseguró en el panel de Todos Somos Técnicos que “el mayor beneficiado es Colo Colo. Sí, hoy en día Javier Crorrea es suplente, pero tenerlo de suplente en este equipo es súper positivo”.

“Quizás Correa estaba medio achanchado la temporada pasada, ya que era el único 9 e iba a jugar igual. Ahora se genera un efecto positivo con Romero, una competencia sana que producirá que suba el nivel individual”, agregó.

Javier Correa anotó su segundo gol del año con la camiseta de Colo Colo. | Foto: Photosport.

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Para cerrar, el ex volante declaró que “son tres puntos muy importantes. Para Fernando Ortiz tener una banca con Claudio Aquino, Javier Correa y jugadores que tengan hambre de querer demostrar y ganarse el puesto es lo mejor”.

Cabe destacar que en esta temporada 2026 el atacante argentino ha jugado siete partidos, siendo todos ellos por la Liga de Primera. Suma dos goles en 281 minutos de acción.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo desafío del Cacique será ante Coquimbo Unido el domingo 3 de mayo a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 9 pendiente de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis