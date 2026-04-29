Un esperado evento deportivo llegará próximamente a la pantalla abierta, luego de que TVN confirmara la transmisión de WKC Blackout, uno de los eventos más importantes de la lucha libre en Chile.

La cita se realizará el próximo 15 de mayo en el Teatro Caupolicán y también podrá seguirse a través de las plataformas digitales del canal, incluyendo TVN.cl, el canal oficial de YouTube de TVN y la aplicación gratuita TVN Play, acercando el espectáculo a fanáticos de todo el país.

WKC Blackout contará con figuras internacionales

La nueva edición de WKC Blackout reunirá a importantes nombres de la escena internacional de la lucha libre. Entre ellos destaca la escocesa Isla Dawn, reconocida por su paso por WWE, donde consiguió campeonatos en parejas tanto en NXT como en el roster principal.

A ella se suma el mexicano Andrade El Ídolo, actual luchador de AEW y una de las principales figuras latinas del circuito, con una destacada trayectoria en eventos de primer nivel dentro de WWE.

El cartel internacional también contempla la presencia de la estadounidense Brooke Havok, considerada una de las promesas más interesantes del circuito norteamericano.

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Talento chileno y regreso de Ariel Levy

El evento también contará con una importante presencia nacional. Dentro de la cartelera destacan nombres como Guanchulo, actual campeón mundial masculino de WKC, además de Roma, Divinna, Jin Kyle, Sara Phoenix y Hans Kaempfer.

Junto a ellos, uno de los regresos más llamativos será el de Ariel Levy, luchador chileno que actualmente desarrolla su carrera en Estados Unidos y además se desempeña como comentarista en español para AEW.