Palestino logró sumar un punto en su duelo por la Copa Sudamericana 2026 en su duelo ante Gremio, donde cerraron el marcador sin goles en el estadio La Cisterna.

Gran parte de esto fue obra de Sebastián Pérez, quien atajó en tres oportunidades un lanzamiento penal, de manera de cerrar la portería del cuadro árabe.

En ese sentido, el Zanahoria fue destacado como el gran salvador, que le permite a Palestino seguir soñando, pese a lo complicado que ha sido el grupo para los de La Cisterna.

Uno de los penales que se tuvo que repetir por adelantado.

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El Zanahoria fue figura de Palestino ante Gremio

Sebastián Pérez vivió un momento particular en el empate sin goles de Palestino contra Gremio, donde tapó tres penales que se tuvieron que repetir en el estadio La Cisterna.

“El segundo penal sentí que me había adelantado, porque el ejecutante iba saltando, saltando y no se decidía nunca a patear. El primero me queda la duda, pero gracias a Dios pude tapar los tres penales por el momento que estamos pasando era crucial sumar”, destacó Pérez.

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En ese sentido, el portero valoró el empate conseguido como locales: “Seguimos en carrera tenemos que ir a buscar puntos a Uruguay y Brasil, si queremos seguir en carrera”.

“Sumar contra un brasileño es positivo, sabemos de su calidad, que son desequilibrantes. no jugamos defensivos, pudimos anotar, pero el 0-0 estaba bien”, remató.

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