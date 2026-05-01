Una semana de sensaciones diversas fue la que tuvieron los equipos chilenos en torneos Conmebol. Pese a la derrota de Coquimbo, hubo triunfos de Universidad Católica y O’Higgins, más los empates de Audax Italiano y Palestino.

Pero durante la tercera fecha de competencias en copas Libertadores y Sudamericana, hubo dos futbolistas chilenos que recibieron el reconocimiento público por parte del organismo: el arquero Sebastián Pérez y el delantero Clemente Montes.

En las redes sociales de la Conmebol se dieron a conocer los equipos de la semana en ambos torneos y en ellos aparecen tanto el arquero de Palestino como el atacante de Católica. Los únicos representantes chilenos en las listas.

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El reconocimiento de Conmebol para Pérez y Montes

En el 11 ideal de la semana en Copa Libertadores, Montes aparece curiosamente en zona de mediocampo, pese a ser delantero, puesto que allí aparecen el argentino Ángel Di María, más los paraguayos Alex Arce y Carlos González, de pasado en Magallanes.

Junto al delantero de la UC, en este equipo están el arquero Alexis Martín Arias (Cerro Porteño); los defensas Mateo Mendía (Platense), Fabricio Bruno (Cruzeiro) y Caín Fara (Universitario); además de los volantes Robson Matheus (Bolívar), Sebastián Guzmán (Tolima) y Jesse Lingard (Corinthians).

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Mientras que Sebastián Pérez comanda el 11 ideal de la Copa Sudamericana gracias a los tres penales que le contuvo a Carlos Vinícius en el empate sin goles de Palestino ante Gremio en La Cisterna. Junto a él, aparece Martín Sarrafiore, figura de O’Higgins en el triunfo a Boston River.

En compañía de ellos están los defensas Juan Randazzo (Riestra), Lucas Martínez Quarta (River) y Alex Telles (Botafogo); los volantes Neri Bandiera (Cienciano), Adson (Vasco) y Matías Miranda (Macará); más los delanteros Edson Tortolero (Carabobo), Ignacio Russo (Tigre) y Fernando Mimbacas (Juventud).

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En síntesis