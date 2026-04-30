U. Católica dio otro golpe y sumó tres puntos claves en la Copa Libertadores. Los cruzados enfrentaron el calor y la humedad para superar a Barcelona y meterse en la pelea por el liderato del grupo.

Clemente Montes fue la figura del encuentro con la asistencia para la apertura de la cuenta de Fernando Zampedri (17′) y su propio gol después (22′). El resto del equipo aguantó y sostuvo el triunfo hasta el final.

Tras el partido, el delantero de U. Católica conversó con los medios locales. “Muy contento, teníamos que ganar y lo sabíamos, queríamos quedar primeros. Nos vamos a casa con un triunfo”, valoró de entrada.

“Nadie nos tenía fe, pero hemos demostrado que somos fuertes, que somos un equipo peligroso y que tenemos chances de clasificar“, agregó.

Clemente Montes fue figura en el triunfo de U. Católica | Photosport

ver también Justo Giani da la clave para el triunfo de Católica en Ecuador: “Entramos muy metidos”

Esto dijo Clemente Montes sobre Barcelona tras el triunfazo de U. Católica en Ecuador

“Sabíamos que ellos tenían la presión de ganar, buscamos hacer un partido un poco más largo, salir de contra, aprovechar esas oportunidades. Creo que la aprovechamos y nos fuimos con un 2-0 en el primer tiempo”, detalló.

Publicidad

Publicidad

Fue ahí que le consultaron sobre su apreciación sobre Barcelona de Guayaquil. “No me gusta hablar mucho de los rivales. Pero tienen un buen equipo, solo falta que tengan más confianza en ellos mismos“, aseguró.