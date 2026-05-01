¿Y Alexis Sánchez? Revelan los tres jugadores que busca la U en el mercado de fichajes

Universidad de Chile ya está en La Serena para el partido por Copa de la Liga de este sábado 2 de mayo. Tras el triunfo ante la UC, ahora buscan una nueva victoria para meterse de lleno en la lucha por la clasificación.

El tema es que mientras el equipo se prepara para el encuentro en el Estadio La Portada, Fernando Gago ya tiene planificación sobre los próximos refuerzos a contratar en el Romántico Viajero.

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Según reporta Bolavip ya hay dos nombres que tienen total respaldo para ser los nuevos jugadores del Romántico Viajero. Por lo que se hará el esfuerzo para su llegada en el segundo semestre.

El primer indicado es Daniel Castro. El ariete conocido popularmente como “Popín” se ha transformado en el delantero sensación del fútbol chileno. En este 2026 tiene 10 goles y cinco asistencias, por lo que es la carta más efectiva de Deportes Limache.

Daniel Castro asoma como opción en la U para el segundo semestre.

El delantero también fue seguido por Colo Colo, pero no se llegó a acuerdo. Desde el “Tomate Mecánico” indicaron que su precio es de mínimo 700 mil dólares por el 80%.

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El otro nombre que se menciona es Esteban Matus. Lateral que ya fue buscado anteriormente. Sin ir más lejos, a mitad del 2025, el Romántico Viajero ya lo tuvo en carpeta. Incluso se realizó los chequeos médicos para sumarse al equipo que por ese entonces dirigía Gustavo Alvarez.

Esteban Matus podría concretar su llegada a Universidad de Chile

Incluso se deslizó que iban a pagar 800 mil dólares. El tema es que finalmente no llegó y Audax hasta inició acciones judiciales. Ahora su llegada se hace más fuerte ante la inminente salida de Felipe Salomoni.

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La U busca nuevos refuerzos: ¿Y Alexis Sánchez?

En la venta de contrataciones de mitad de año se indica que son tres los fichajes permitidos. Ahora si hay una venta por sobre los 250 mil dólares se abre un cuarto cupo.

¿Llegó el momento? Alexis Sánchez vuelve a sonar como refuerzo en la U. Foto: Gemini

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El tema es que el nombre que más atención genera es Alexis Sánchez. Con 37 años encima, ya podría vivir su último ciclo en Europa en el Sevilla.

“Yo espero que sea más temprano a que pase más tiempo”, confesó Cecilia Pérez. Por lo que recalcó que en la U están las puertas abiertas para su retorno. Ahora falta concretar una propuesta convincente por el Bicampeón de América.

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En síntesis:

Universidad de Chile juega este sábado por la Copa de la Liga ante La Serena.

El equipo dirigido por Fernando Gago busca nuevos fichajes: Esteban Matus y Daniel Castro.

La tercera carta es Alexis Sánchez y Cecilia Pérez ya indicó que tiene las puertas abiertas para su retorno.