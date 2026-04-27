Pronósticos Deportes Tolima vs Coquimbo Unido: el Pirata va por un golpe en Colombia

RedGol trae los mejores pronósticos deportivos para apostar en Deportes Tolima vs Coquimbo Unido, en la fecha 3 de la Copa Libertadores.

Nuestros picks Pronósticos: Deportes Tolima vs Coquimbo Unido Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Doble oportunidad: Empate o Coquimbo Unido Deportes Tolima llega con resultados irregulares y varias caídas recientes, mientras Coquimbo Unido mantiene una extensa racha invicta, lo que respalda su capacidad para al menos sumar en este encuentro. bet365 1.80 Pronóstico Remates al arco de Cristian Zavala: 1+ Cristian Zavala muestra protagonismo ofensivo reciente, con remates en Libertadores y contribuciones directas en goles, además de registros positivos en liga, lo que refuerza su opción de al menos un disparo a portería. bet365 2.50 Pronóstico Tiros de esquina de Deportes Tolima: Más de 4.5 Deportes Tolima suele generar múltiples córners en condición de local, superando esta línea en la mayoría de sus recientes presentaciones, lo que evidencia una constante presión ofensiva y volumen de ataque por las bandas. bet365 2.00 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este martes 28 de abril a las 22:00 horas (hora de Chile), Coquimbo Unido visitará a Deportes Tolima por la tercera fecha de la Copa Libertadores 2026, con tres puntos clave en juego.

El Pirata lidera el Grupo B junto a Nacional, ambos con cuatro puntos, y un triunfo en territorio colombiano podría dejar a los locales muy rezagados en la tabla. Además, el Vinotinto y Oro llega golpeado tras caer ante Millonarios en la última jornada de liga y registra apenas una victoria en sus últimos seis partidos. El aurinegro, en cambio, atraviesa un gran momento, con ocho encuentros sin derrotas entre todas las competencias.

En la previa de este partido, nuestro especialista te indica los tres mejores pronósticos para que contemples a la hora de realizar tus apuestas.

Coquimbo Unido desafía a Tolima con una extensa racha invicta

Deportes Tolima atraviesa un presente irregular, con apenas un triunfo en sus últimas seis presentaciones, además de tres derrotas en sus cuatro compromisos más recientes y dos empates previos.

Coquimbo Unido, por su parte, acumula una racha de nueve partidos sin conocer la derrota en todas las competencias, con un saldo de cinco victorias y tres igualdades.

Doble oportunidad: Empate o Coquimbo Unido – 1.80 en bet365

Zavala responde cada vez que juega: goles y protagonismo reciente

Cristian Zavala remató al arco en sus dos partidos en esta Copa Libertadores, frente a Universitario y Nacional. Además, marcó dos goles y entregó dos asistencias en sus últimas cinco apariciones con el Pirata.

En la Liga de Primera, disputó cinco encuentros, aunque solo fue titular en dos. En ese lapso, registró cuatro remates, dos de ellos a portería.

Remates al arco de Cristian Zavala: 1+ – 2.50 en bet365

Deportes Tolima contará con chances desde la esquina

En siete de sus nueve partidos como local en la liga y en el único juego que disputó en casa en la fase de grupos, ante Universitario, el elenco colombiano ejecutó más de cuatro tiros desde la esquina.

Tiros de esquina de Deportes Tolima: Más de 4.5 – 2.00 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Deportes Tolima vs Coquimbo Unido Cuotas ofrecidas por bet365 Deportes Tolima 2.00 bet365 Empate 3.20 bet365 Coquimbo Unido 4.20 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Analizar diferencias entre bet365 y 1xBet te permite evaluar aspectos clave como cuotas, mercados y experiencia de usuario. Este tipo de comparativas resulta valioso en partidos como Deportes Tolima vs Coquimbo Unido, donde hay múltiples variables en juego.

Historial de Deportes Tolima vs Coquimbo Unido: últimos partidos