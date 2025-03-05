¿bet365 vs 1xbet, cuál es mejor? Comparativa de 2025

Para nadie es un secreto que tanto bet365 como 1xbet son dos de los mejores operadores de apuestas deportivas en Chile.

A la hora de realizar una comparación bet365 vs 1xbet para definir qué operador es mejor, las preferencias personales sin duda que juegan un factor importante. Sin embargo, ambas casas de apuestas poseen aspectos interesantes donde pueden sacarle ventaja a la competencia. A continuación, analizaremos en detalle a bet365 vs 1xbet para determinar en esta comparativa qué casa de apuestas es mejor.

bet365 vs 1xbet: Comparativa

Para determinar si este bet365 vs 1xbet nos podrá ayudar a decidir qué operador es mejor, lo primero que debemos hacer es comparar a ambas casas de apuestas desde una perspectiva general. Te resumimos las características principales de ambos operadores en la siguiente tabla comparativa:

Criterio bet365 1xbet Bono de bienvenida 2/5 4/5 Mercados 5/5 3/5 Cuotas 4/5 3/5 App móvil 4/5 2/5 Streaming / en directo 5/5 4/5 Puntuación 4/5 3/5 Visita bet365 Visita 1xbet

Bonos de bienvenida: 1xbet

El apartado de bonos de bienvenida es uno de los pocos en los que 1xbet le logra sacar ventaja a bet365. Te explicamos en qué consisten ambos bonos de bienvenida a continuación:

El código bonus bet365 que brinda el bono de bienvenida de este operador equivale a un monto de $30 USD en créditos de apuesta. Esta bonificación significa que al momento de completar el proceso de bet365 registro, recibes unas freebets por el monto de $30 USD, donde aplican los términos y condiciones del operador.

Por otro lado, el 1xbet bono de bienvenida, que también se puede conseguir utilizando el código promocional 1xbet, entrega una bonificación del primer depósito hasta un monto máximo de $200.000 CLP. Sin lugar a dudas que es un bono mucho más grande que el que entrega bet365, por lo que saca ventaja en este apartado.

Mercados y actividades disponibles: bet365

Si bien 1xbet es conocido por contar con una gran variedad de mercados y de cuotas para los usuarios que completan el 1xbet registro en el operador, no cabe duda de que todavía está lejos de bet365 en lo que a variedad de mercados se refiere. Esto no quiere decir que la oferta en 1xbet no sea amplia, por que lo es, pero a la hora de comparar bet365 vs 1xbet, el primero saca ventaja.

Además de contar con más variables para realizar apuestas y de contar con más deportes en general en comparación con la competencia, una de las grandes ventajas de bet365 en lo que a mercados y ofertas se refiere es que ofrece mercados que no existen en otros operadores. Uno de los más destacados es que existen cuotas de fichajes y mercados que son de su exclusividad, tanto en Chile como en el resto de los países de América Latina.

Eventos más populares: bet365

Quizás algo que puede verse hasta casi obvio considerando que bet365 tiene la ventaja en lo que respecta a los mercados y actividades disponibles, pero cabe destacar que este operador también tiene la ventaja en lo que respecta a los eventos más populares a la hora de analizar esta comparativa de bet365 vs 1xbet. El deporte que imagines, en cualquier formato y en cualquier competición que te puedas imaginar por más recóndita que sea, es probable que la encuentres en bet365.

Por otro lado, si bien 1xbet es confiable en lo que respecta a su variedad de eventos y mercados, no cabe duda de que queda algo corto en comparación con bet365. Sin embargo, el margen no es muy amplio en esta comparativa bet365 vs 1xbet, ya que ambas casas de apuestas poseen de las mejores ofertas de apuestas deportivas en el mercado chileno.

Cuotas: bet365

Las cuotas de bet365 y de 1xbet no ofrecen mucha diferencia entre sí al momento de compararlas, pero de igual manera es bet365 el que se lleva la ventaja, aunque por un margen bastante ínfimo. La ventaja de las cuotas de bet365 por sobre las de 1xbet también radican en que el primero ofrece más variedad de visualización y una gama de cuotas más amplia en general.

El contar con una gama más amplia de cuotas y con valores algo más consistentes y estables le dan la ventaja a bet365 aquí. Sin embargo, vale la pena destacar que 1xbet, si bien no gana en esta comparativa, de igual forma posee una de las cuotas más competitivas en el mercado chileno.

App móvil: bet365

Al momento de comparar la bet365 app con la 1xbet app nos podemos dar cuenta de que bet365 le saca una gran ventaja a todos sus competidores en lo que respecta al diseño y la funcionalidad de la app, lo que también implica sacar ventaja en otro apartado más de esta comparativa bet365 vs 1xbet.

Si bien tanto bet365 como 1xbet cuentan con una app que está disponible en todos los sistemas operativos, como Android y iOS, lo cierto es que bet365 se queda con la ventaja en este apartado por temas como la funcionalidad, la rapidez y la buena interfaz. Utilizar la bet365 app es muy sencillo, mientras que el formato móvil de 1xbet no es tan cómodo.

Servicio de streaming en directo: bet365

Sin lugar a dudas, este es el aspecto en el que bet365 supera con holgura a su oponente en esta comparación bet365 vs 1xbet. Si bien 1xbet posee una amplia gama de contenidos que se pueden ver en streaming en el sitio web, el servicio de retransmisión en vivo de bet365 no tiene competición ni comparación en ningún otro portal de apuestas deportivas.

Esto es porque bet365 posee la oferta más amplia de deportes en vivo a los que se pueden acceder mediante la retransmisión de los eventos en vivo. Desde fútbol y básquetbol hasta hockey sobre hielo e incluso deportes de invierno, en bet365 cuentas con la mejor plataforma de streaming en directo de cualquiera de los operadores de apuestas deportivas en Chile.

bet365 vs 1xbet – Nuestro veredicto

A pesar de que 1xbet cuenta con funcionalidades destacadas, una amplia gama de deportes, un buen servicio de streaming y un posicionamiento sólido en el mercado de apuestas deportivas en Chile, no cabe duda de que bet365 merece una evaluación y calificación más alta según las bet365 opiniones y 1xbet opiniones que se pueden encontrar en la web, además de la experiencia personal con ambos portales.

En palabras simples, esta comparativa bet365 vs 1xbet da a entender que bet365 es un operador más sólido, con mayor variedad, con más estabilidad y que ofrece mejores opciones en aspectos claves, como variedad de mercados y apuestas, funcionalidad de la app, interfaz y muchos otros factores. Esta solidez en todas áreas hace que bet365 sea nuestro preferido en esta comparativa.