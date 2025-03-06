Stake cómo funciona para apostar en Chile

Te presentamos cómo funciona Stake para que empieces a apostar en tus juegos de casino y deportes favoritos, especialmente en fútbol.

La casa de apuestas ha abierto operaciones en el país por lo que te vamos a explicar cómo funciona Stake. De esta manera vas a saber cómo abrir una cuenta de usuario nueva, realizar depósitos, retiros y maximizar tu saldo para disfrutar de todos los beneficios que te entrega el operador, como los bonos, promociones adicionales para usuarios registrados y cómo apostar en Stake.

Cómo funciona Stake paso a paso

En primer lugar, debes saber que la casa de apuestas no tiene un dominio de internet específico para Chile. Aún así está disponible el dominio general para que puedas acceder a la plataforma.

Segundo y cómo funciona Stake, una vez que accedas a la página web del operador, vas a realizar el registro en Stake especificando que eres un usuario chileno de la siguiente manera:

Ingresa a la página web de Stake Haz clic en registro Empieza a llenar el formulario Usa el código promocional Stake REDVIP Verifica tu cuenta con el código enviado a tu email Configura tu monedero y habilita la cuenta con pesos chilenos Sube tu documento de identidad a la plataforma Realiza tu primer depósito Reclama tu bono de bienvenida por hasta US $600

Cómo crear una apuesta en Stake

Una vez hayas creado tu cuenta y tengas saldo en ella, entonces podrás empezar a apostar en los mercados de deportes o de casino disponibles en la plataforma.

Encuentra todo tipo de mercados y cuotas en los diferentes deportes publicados en este operador.

Pero si lo que quieres es crear una apuesta con jugadas en partidos específicos de tus deportes favoritos, entonces debes seguir los pasos a continuación:

Ingresa con tu usuario y contraseña a Stake Ve a la sección de deportes y elige tu evento deportivo favorito Dale clic al apartado ‘Múltiple el mismo Juego’ Selecciona las jugadas a incluir Selecciona ‘Añadir Apuesta Escribe el monto a apostar Presiona el botón ‘Realizar apuesta’

Cómo cobrar una apuesta en Stake

Si después de apostar resulta que tus jugadas han sido ganadoras, tienes la opción de realizar retiros de tus ganancias. La pregunta es: ¿cómo funciona Stake cuando recibe este tipo de peticiones?

Para que puedas cobrar el dinero de tus ganancias en Stake debes recordar que la casa de apuestas establece unos montos mínimos y máximos de retiro.

El único método de pago habilitado por el operador para realizar retiros es mediante la billetera electrónica de AstroPay.

Elige ese como tu método de pago y selecciona al menos $5,000 CLP y completa el proceso solicitado por AstroPay, que básicamente requiere que indiques los datos de tu billetera electrónica.

Ingresa a tu cuenta de Stake Ve a la sección ‘Monedero’ Elige la opción de ‘Retiro’ Completa el proceso con tus datos de AstroPay Espera hasta 48 horas para que se acredite el pago

Estas transacciones pueden tomar hasta 48 horas para ser procesadas, pero generalmente el retiro puede ser acreditado antes a tu cuenta de AstroPay.

Otra manera de cobrar una apuesta en Stake es mediante el ‘Cashout’. Esto también se conoce como cobro anticipado.

Oferta de apuestas deportivas en Stake

La manera en cómo funciona Stake en Chile te entrega una gran variedad de mercados y competencias para apostar en hasta 36 deportes, principalmente en fútbol.

En cuanto al deporte rey, el operador te ofrece una importante cantidad de torneos y competencias de todo el mundo para que aprendas cómo apostar en Stake.

Encuentra la oferta de mercados y cuotas en los principales torneos de clubes internacionales como la Champions League, la Europa League, o la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Stake cómo funciona su oferta de mercados en fútbol te entrega también las más importantes Ligas locales como la Premier League inglesa, LaLiga española, la Serie A de Italia o la Ligue 1 de Francia, así como el torneo de Primera División chilena y la Copa Chile.

Realiza apuestas sencillas, combinadas, utiliza el creador de apuestas para realizar jugadas combinadas del mismo partido y apuesta también otro tipo de mercados en los diferentes partidos de fútbol presentes en la plataforma.

Por ejemplo, elige realizar pronósticos al ganador del partido (1X2), el total de goles, Hándicaps, así como también en mercados de apuestas en vivo, que es una de las características de cómo funciona Stake.

Dependiendo del evento deportivo, fútbol, tenis o baloncesto, encontrarás más o menos mercados disponibles. Simplemente encuentra la apuesta que se ajuste más a tu estilo de juego y realiza tu pronóstico.

Preguntas frecuentes