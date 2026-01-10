Uno de los equipos que se está reforzando de buena forma de cara a la temporada 2026 es Universidad Católica, que vuelve en gloria y majestad a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los cruzados le están dando en el gusto al entrenador Daniel Garnero y aseguraron los concursos de Matías Palavecino (Coquimbo Unido), Bernardo Cerezo (Ñublense), Jimmy Martínez (Huachipato), Justo Giani (Aldosivi, ARG) y Juan Ignacio Díaz (O’Higgins).

La UC va por más y está buscando a un delantero que juegue por los costados, es por ello que puso su mirada en un gran deseo de Colo Colo en el mercado de fichajes.

ver también Daniel Garnero pide un último esfuerzo a Católica para retener a Bello y Asta-Buruaga

La UC le quiere ganar a Colo Colo y busca a Daniel Popín Castro

Uno de los jugadores chilenos más cotizados en el mercado es Daniel Castro, de brillante campaña con Deportes Limache. Popín es el objeto de deseo de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, quien busca al ariete para el Cacique.

Colo Colo ya hizo una propuesta formal por el goleador, pero se quedó corto y fue rechazada. En radio ADN aseguran que ahora es Universidad Católica el equipo que puso su mirada en el puntero.

Daniel Castro puede dejar Deportes Limache. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

Publicidad

La UC tiene mucha pelea para quedarse con Daniel Castro, ya que aparte de ser buscado por los albos es tentado por Newell’s y Gimnasia y Esgrima de Mendoza, cuadros argentinos que preguntaron por Popín.

Daniel Castro se deja querer mientras realiza la pretemporada en Limache. Aparte de Colo Colo, ahora lo buscan desde Católica y Argentina.