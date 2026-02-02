Colo Colo comenzó la Liga de Primera 2026 con una derrota que deja en evidencia sus problemas. Sin embargo, en las últimas horas un rumor ilusionó a los hinchas debido a un error que pasó desapercibido en Deportes Limache: la camiseta que usó Daniel Castro.

Popín, que marcó en la victoria por 3 a 1 de los Tomateros frente al Cacique, jugó por largos minutos con una camiseta distinta a la de sus compañeros. No en su diseño, sino en un detalle no menor: no tenía el escudo ni el auspiciador de la polera del club.

Apenas se percataron, no fueron pocos los fanáticos albos que en redes sociales pedían ir a buscar los puntos en el escritorio. Sin embargo, la ANFP tiene una clara postura en torno a este tipo de casos.

La verdad sobre el “castigo” a Limache por la camiseta de Daniel Castro ante Colo Colo

La camiseta que utilizó Daniel Castro en el duelo entre Deportes Limache y Colo Colo ha generado todo un debate en redes sociales. Hinchas del Cacique piden ir por los puntos ante lo que acusan es una falta al reglamento de la Liga de Primera.

Daniel Castro jugó varios minutos ante Colo Colo con una camiseta sin el escudo de Limache. Foto: Photosport.

Pero más allá de supuestos, las bases del torneo son categóricas al respecto. Es en el Título IV, Calidad del espectáculo, Art. 35°, en donde se explica las exigencias en torno a la indumentaria deportiva. En ella se especifica que deben ser “con colores marcadamente diferentes y contrastantes para cada prenda de uno y otro uniforme”.

Es tras ello que entra de lleno en un caso como el de Daniel Castro ante Colo Colo. “Será obligación de cada club utilizar el uniforme designado. La no utilización de cualquier pate de la indumentaria informada será sancionada con una multa de hasta 50 UF, según la estimación que realice el Tribunal Autónomo de Disciplina“.

Esto dejaría a Deportes Limache arriesgando una multa al ser una camiseta sin dos detalles, pero lejos de una resta de puntos. “La vestimenta oficial de los clubes solo podrá incorporar las marcas o logos de sus auspiciadores y los emblemas registrados en la ANFP, más el número y la identificación personal para el jugador. El incumplimiento de esta disposición será sancionado con multa ascendente a 100 UF, la que se aumentará a 200 UF, poro cada infracción posterior“, añaden.

Esto descarta de lleno cualquier posible resta de puntos a los Tomateros por lo que pasó con Daniel Castro. De hecho, Popín terminó cambiándose de polera ahora sí con todo lo correspondiente para así evitar problemas.

Colo Colo lamenta una caída que complica a Fernando Ortiz contra Deportes Limache. El Cacique se estanca de inmediato en la tabla de posiciones y ruega para que de ahora en adelante los resultados se inclinen a su favor.

