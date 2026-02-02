Colo Colo sigue estirando su terrible centenario y se llena de dudas en el inicio de la temporada. Este fin de semana el Cacique se estrenó en la Liga de Primera 2026 con una dolorosa derrota por 3 a 1 frente a Deportes Limache.

El amplio resultado deja en evidencia que Fernando Ortiz no le ha dado la vuelta al plantel, más allá de refuerzos y salidas. De hecho, el DT puede cerrar la primera fecha con un triste hito que saca ronchas en los hinchas albos y revive fantasmas de una época oscura.

Y es que luego de los goles que recibió en menos de media hora de encuentro, el Eterno Campeón terminó en el suelo. Esto podría incluso empeorar con los resultados que pueden darse este lunes, los que dejarían en el fondo a un equipo que se armó para pelear el título.

Colo Colo vuelve a ser colista del fútbol chileno y revive fantasmas del casi descenso

Colo Colo paga caro su derrota frente a Deportes Limache y no sólo por el ruido interno. El Cacique deja dudas, no rinde y, para colmo, puede cerrar la primera fecha del torneo como colista.

Fernando Ortiz sigue sin rendir en la banca de Colo Colo. Foto: Photosport.

Si bien es recién el inicio de la temporada 2026, el Eterno Campeón ya está en el último lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera. Una situación que llama la atención, ya que no ocurría desde uno de los periodos más complicados del club.

Fue en la campaña donde casi caen al descenso en 2020/21 que Colo Colo estuvo por última vez en lo más profundo de la clasificación. Ahí comparte lugar con Huachipato y Coquimbo Unido, que también perdieron sus partidos en el arranque del torneo, pero quedaron con mejor diferencia de gol (-1 contra -2 del Cacique).

Es este último punto el que ilusiona a Fernando Ortiz y sus jugadores a no cerrar la primera fecha de la peor forma. Este lunes se jugarán los dos duelos que faltan con el Everton ante Unión La Calera y O’Higgins contra Deportes Concepción, donde ruegan que haya una goleada para no ser colistas.

Eso sí, nada de esto servirá si es que no se gana en la próxima fecha para así salir del fondo. Ante Everton el sábado 7 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental, el Eterno Campeón está obligado a sumar de a tres para iniciar su remontada y así salvar a su DT.

Colo Colo es, por ahora, el colista de la Liga de Primera en apenas una jornada de torneo. El Cacique sigue sin convencer de la mano de un Fernando Ortiz que se está quedando más en el verso que en los resultados.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026