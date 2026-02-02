Colo Colo tuvo un debut desastroso en la Liga de Primera. Deportes Limache le dio un baile y en 27 minutos le hizo tres goles. Finalmente fue un claro 3-1 en Valparaíso.

El Cacique arrastra el pésimo momento de 2025 y acumula tres derrotas en línea en partidos oficiales, por lo que la continuidad del entrenador argentino de los albos, Fernando Ortiz, tambalea desde la fecha uno.

El nivel de Colo Colo, sobre todo en defensa, quedó en evidencia ante el rápido equipo tomatero que confirmó su buen nivel jugando contra el equipo blanco, con el que no ha perdido en los cinco partidos oficiales que registran.

Gualberto Jara aprueba la llegada de Gustavo Álvarez a Colo Colo

La situación de Colo Colo es compleja y de inmediato ya hay personas que piden la partida del Tano Ortiz, quien desde que llegó a Chile no ha demostrado condiciones para dirigir al cuadro más importante del país.

Como el argentino está cuestionado, ya empiezan a surgir nombres para su reemplazo y el ex DT de los albos Gualberto Jara, le dijo a RedGol que ve con buenos ojos la llegada de Gustavo Álvarez al Monumental, quien está libre tras su polémica salida de Universidad de Chile.

“Es una buena alternativa. Ya conoce el medio, ya dirigió a otra institución grande en Chile, así que estaría bien. Creo que podría ser una buena alternativa“, dijo el paraguayo en primera instancia.

Piden a Gustavo Álvarez para Colo Colo. Foto: Alex Diaz/Photosport

“Antes costaba pasar de un clásico rival a otro, era muy difícil, ocurría en contadas ocasiones. Hoy en día ya es es algo normal, todo es más profesional y perfectamente se puede dar”, agregó.

Por último, Gualberto Jara dijo sobre la chance de Gustavo Álvarez a Colo Colo que “es un tremendo entrenador, ya mostró sus condiciones. Tiene una idea de juego que se nota en sus equipos, lo que pretende incluso se plasma a nivel internacional y llevó a la U a instancias decisivas”.

La tabla de posiciones en la Liga de Primera