Arturo Vidal terminó el 2025 como suplente en Colo Colo y hablando pestes de su entrenador Fernando Ortiz. Ahora el King partió el 2026 como titular, jugando en una posición diferente.

El Rey empezó como estelar en el Cacique en la nueva temporada y no lo hizo como volante central, sino que actuó como líbero en el empate 0-0 ante Olimpia por la Serie Río de La Plata.

Vidal fue el “último hombre” de Colo Colo ante el cuadro paraguayo y lo hizo de buena forma, por lo que se espera que sea una alternativa para el Tano Ortiz de cara a la línea de tres en defensa que quiere para su equipo en 2026.

ver también Ex DT de Colo Colo alaba al debutante Joaquín Sosa: “Va a tener mucha importancia”

Gualberto Jara aprueba a Arturo Vidal como defensa en Colo Colo

Para analizar el rendimiento de Arturo Vidal como líbero en Redgol llamamos a Gualberto Jara. El ex DT de Colo Colo aprobó el rendimiento del King en la zaga alba.

“Me parece que jugó ahí por la idea de juego que quiere plasmar el entrenador en este nuevo año. Es un puesto que Vidal no desconoce, es más, jugó varias veces de central incluso en Europa y lo hizo bien“, dijo el estratega paraguayo.

Arturo Vidal fue titular en Colo Colo ante Olimpia. Foto: FocoUy/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Vidal tiene la jerarquía individual y la experiencia para desarrollarse bien en la posición de defensor. Puede ser importante para Colo Colo si se afianza ahí, le daría una claridad en la salida importante“, cerró Gualberto Jara.

Colo Colo vuelve a salir a la cancha en Montevideo este domingo, cuando se mida ante Alianza Lima por la Serie Río de La Plata.