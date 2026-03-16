Atlético Colina tuvo un increíble 2025 donde logró el esperado ascenso al profesionalismo tras coronarse campeón de la Tercera A. Ante esto, el cuadro ha anunciado nuevos refuerzos para enfrentar su regreso a la Segunda División, entre ellos un ex Universidad de Chile.

Alejandro Contreras entrenó en el Sifup durante este verano a la espera de una nueva oportunidad, la cual finalmente llegó de la mano de Colina, quienes oficializaron su llegada a través de sus redes.

“Nos alegra comunicar que Alejandro Contreras se incorpora oficialmente a Atlético Colina. El defensor central viene a aportar experiencia tras una notable trayectoria, en la que destacan su participación en la selección chilena sub-20 y sus pasos por Palestino, Universidad de Chile, O’Higgins de Rancagua y Nueva Chicago en Argentina, entre otros”.

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“No tenemos dudas de que será un gran año juntos”, escribió la escuadra a través de sus redes.

La carrera de Alejandro Contreras

El jugador de 33 años comenzó su carrera en Palestino el 2012, club en el que permaneció hasta la temporada 2015-2016 para luego fichar con Universidad de Chile. Junto a los azules estuvo 3 temporadas, donde levantó el título del clausura de 2017 dejando el club el 2018 para sumarse a O’Higgins.

Tras una breve temporada junto al Capo de Provincia, pasó por clubes como Deportes Iquique, Santiago Morning y Deportes Temuco. El 2024 ficha por Nueva Chicago de la liga argentina, donde tras una temporada regresa a Chile y se suma a San Marcos durante el 2025.

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