Puerto Montt arrasa con todos en la Primera B al ritmo de Manley Clerveaux: otro gol del ex Colo Colo

La Liga de Ascenso tiene a un equipo que arrasa con todos, porque Deportes Puerto Montt sumó su cuarta victoria consecutiva y firma un arranque perfecto.

El cuadro austral mostró una vez más su potencia jugando en el estadio Chinquihue y se impuso por un claro 2-0 ante Deportes Santa Cruz, para así mantenerse invicto en la Primera B.

El equipo de Emiliano Astorga empieza a demostrar muy temprano en la temporada que es uno de los grandes candidatos para ascender, en una liga tan complicada del fútbol chileno.

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Otro gol de Manley Clerveaux en Puerto Montt

La victoria de Deportes Puerto Montt fue clave y la primera estocada de los Delfines la anotó el ex Palestino Richard Paredes, a los 40 minutos de partido.

Una de las grandes figuras de los sureños es el delantero haitiano Manley Clerveaux, quien está cedido desde Colo Colo por 2026 y cerró la victoria de su equipo en los 78′ gracias a un penal pateado con fuerza.

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Neyman está mostrando todas sus condiciones en el equipo del sur de Chile y en 156 minutos jugados en la Primera B ya suma dos goles, por lo que es uno de los más queridos por los hinchas.

Deportes Puerto Montt lidera en el ascenso con 12 puntos, dejando en el segundo lugar a Cobreloa con 10 unidades en el arranque del torneo.

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La tabla de posiciones de la Liga de Ascenso

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