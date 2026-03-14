La Primera B 2026 comenzó a vivir su cuarta fecha este viernes 13 de marzo y uno de los partidos más atractivos de la jornada se jugó en el Estadio Tierra de Campeones, donde Deportes Iquique no pudo ante Cobreloa y terminó cayendo como local por 2-1.

En un intenso choque entre equipos del norte, los loínos lograron un triunfo clave que les permite escalar al primer lugar de la tabla de posiciones y mantenerse a la espera de lo que ocurra en el resto de la jornada, como líderes e invictos en el arranque de la Liga de Ascenso.

ver también Ronald Fuentes hace un dramático análisis de Unión Española antes de llegar: “No voy a dar nombres”

Los goles del conjunto naranja llegaron temprano en el compromiso. Sebastián Zúñiga abrió la cuenta a los 12 minutos, mientras que Gustavo Gotti amplió la ventaja a los 24, en un inicio demoledor para la visita.

El descuento de los ‘Dragones Celestes‘ llegó gracias a Agustín Venezia, quien a los 27 minutos marcó con un remate rasante y cruzado que volvió a meter en partido al conjunto iquiqueño. Sin embargo, el marcador posteriormente no tuvo novedades.

Cobreloa queda líder de la Primera B

Con este resultado, Cobreloa alcanza los 10 puntos y se instala momentáneamente como líder de la Primera B, superando a Deportes Puerto Montt, que suma 9 unidades y que jugará este domingo a las 20:30 horas.

Además, los hombres de Calama mantienen su invicto en las primeras jornadas del campeonato, con tres triunfos y un empate en las cuatro fechas disputadas.

Publicidad

Publicidad

Iquique, en tanto, perdió su invicto y quedó relegado en la tabla con cinco unidades, aunque de momento continúa en zona de clasificación a la liguilla por el ascenso, ocupando la quinta posición.

En el partido que abrió la jornada de viernes, Deportes Recoleta derrotó 2-0 a Unión San Felipe, resultado que le permite sumar de a tres y escalar a la tercera ubicación del campeonato.

Tabla de posiciones de la Primera B

Publicidad

Publicidad

En resumen