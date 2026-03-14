Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Primera B

Cobreloa gana el clásico del norte a Iquique y se sube a la cima de la Primera B

Cobreloa se quedó con el clásico del norte tras vencer 2-1 a Deportes Iquique y queda como momentáneo líder de la Primera B.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
La Primera B tiene nuevo líder tras el triunfo de los loinos ante Iquique.
La Primera B tiene nuevo líder tras el triunfo de los loinos ante Iquique.

La Primera B 2026 comenzó a vivir su cuarta fecha este viernes 13 de marzo y uno de los partidos más atractivos de la jornada se jugó en el Estadio Tierra de Campeones, donde Deportes Iquique no pudo ante Cobreloa y terminó cayendo como local por 2-1.

En un intenso choque entre equipos del norte, los loínos lograron un triunfo clave que les permite escalar al primer lugar de la tabla de posiciones y mantenerse a la espera de lo que ocurra en el resto de la jornada, como líderes e invictos en el arranque de la Liga de Ascenso.

Ronald Fuentes hace un dramático análisis de Unión Española antes de llegar: “No voy a dar nombres”

ver también

Ronald Fuentes hace un dramático análisis de Unión Española antes de llegar: “No voy a dar nombres”

Los goles del conjunto naranja llegaron temprano en el compromiso. Sebastián Zúñiga abrió la cuenta a los 12 minutos, mientras que Gustavo Gotti amplió la ventaja a los 24, en un inicio demoledor para la visita.

El descuento de los Dragones Celestes llegó gracias a Agustín Venezia, quien a los 27 minutos marcó con un remate rasante y cruzado que volvió a meter en partido al conjunto iquiqueño. Sin embargo, el marcador posteriormente no tuvo novedades.

Cobreloa queda líder de la Primera B

Con este resultado, Cobreloa alcanza los 10 puntos y se instala momentáneamente como líder de la Primera B, superando a Deportes Puerto Montt, que suma 9 unidades y que jugará este domingo a las 20:30 horas.

Además, los hombres de Calama mantienen su invicto en las primeras jornadas del campeonato, con tres triunfos y un empate en las cuatro fechas disputadas.

Publicidad

Iquique, en tanto, perdió su invicto y quedó relegado en la tabla con cinco unidades, aunque de momento continúa en zona de clasificación a la liguilla por el ascenso, ocupando la quinta posición.

En el partido que abrió la jornada de viernes, Deportes Recoleta derrotó 2-0 a Unión San Felipe, resultado que le permite sumar de a tres y escalar a la tercera ubicación del campeonato.

Tabla de posiciones de la Primera B

Publicidad

En resumen

  • Cobreloa venció 2-1 a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones.
  • Sebastián Zúñiga y Gustavo Gotti marcaron los goles del triunfo loíno.
  • Con la victoria, Cobreloa queda líder de la Primera B con 10 puntos tras el inicio de la fecha 4.
Lee también
Cobreloa explota por polémica roja vs Iquique: "Si uno habla de los árbitros..."
Chile

Cobreloa explota por polémica roja vs Iquique: "Si uno habla de los árbitros..."

Iquique vs. Cobreloa animan el Clásico del Norte: Horario y TV
Chile

Iquique vs. Cobreloa animan el Clásico del Norte: Horario y TV

Tras dejar Chile: Jugador argentino sorprende y ficha por exótica liga
Mercado de fichajes 2026

Tras dejar Chile: Jugador argentino sorprende y ficha por exótica liga

El histórico récord que consagra a Darío Osorio en Midtjylland
Internacional

El histórico récord que consagra a Darío Osorio en Midtjylland

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo